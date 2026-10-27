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Sheikh Mansour reafirmou seu compromisso inabalável com o Manchester City ao injetar mais 100 milhões de libras na empresa controladora do clube. O significativo aporte financeiro chega em um momento turbulento para o City, após uma decisão histórica sobre sua conduta financeira.

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Novo investimento em meio à turbulência jurídica

Segundo o The Mirror, Sheikh Mansour injetou mais 100 milhões de libras no City Football Group (CFG) durante um período turbulento para o clube oito vezes campeão da Premier League. Documentos recentes apresentados à Companies House revelaram a criação de mais de 11,3 milhões de novas ações para levantar o capital.

A Newton Investment and Development, empresa de Mansour, adquiriu todas as ações emitidas, ampliando ligeiramente sua participação majoritária no CFG. A empresa controladora, que reúne uma ampla rede de clubes pelo mundo, incluindo Girona, New York City e Palermo, está avaliada atualmente em quase 6 bilhões de libras.

Apoio inabalável nos bastidores

Getty Images

O aporte financeiro é um claro sinal das intenções dos proprietários de Abu Dhabi e chega poucas semanas depois de uma comissão independente considerar o City culpado em 114 das 115 acusações financeiras feitas pela Premier League. Apesar desse grave revés jurídico, Mansour demonstra estar reforçando seu compromisso com o conglomerado global de futebol.

O City sustentou enfaticamente sua inocência ao longo da extensa investigação, que durou vários anos. O clube confirmou rapidamente sua intenção de apresentar um recurso formal, o que garantirá a continuidade da disputa jurídica sem precedentes com a primeira divisão inglesa perante um novo painel independente.

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Soriano faz defesa enfática

Embora Mansour não tenha se pronunciado publicamente sobre as acusações, o CEO do City, Ferran Soriano, abordou a situação diretamente em uma longa mensagem interna aos funcionários. Ele criticou duramente a decisão da comissão, argumentando que ela ignorou as amplas provas apresentadas pelo clube de que recursos dos proprietários nunca foram disfarçados de patrocínios independentes.

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Soriano afirmou: “Isso se arrasta há tanto tempo que é importante lembrar que todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal dos proprietários teria sido, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade.”

Ele acrescentou que a conclusão da comissão estava “claramente errada” e se apoiava em uma “teoria da conspiração” da Premier League. Traçando um paralelo com o recurso que o clube venceu contra a UEFA em 2020 no Tribunal Arbitral do Esporte, Soriano prometeu que o City seria incansável na busca de todas as vias jurídicas para limpar seu nome, proteger a instituição e, possivelmente, pedir indenização.

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O processo de recurso se aproxima

Getty Images

O processo de recurso lançará uma sombra sobre o restante da temporada do Manchester City. O elenco de Enzo Maresca terá de enfrentar uma desgastante sequência de jogos nacionais e europeus enquanto a equipe jurídica do clube se prepara para contestar a decisão da comissão.

Até que o novo painel independente tome uma decisão definitiva, a ameaça de sanções esportivas sem precedentes continuará pairando sobre o Etihad. O desfecho dessa batalha jurídica não apenas determinará o futuro imediato do City, mas também poderá alterar fundamentalmente o cenário financeiro e regulatório da Premier League.