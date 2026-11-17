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O ex-jogador do Barcelona Gerard Pique expressou profunda insatisfação com a suspensão de 12 jogos imposta ao goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, após um acidente trágico em campo. O jogador da seleção da Guiné Equatorial foi punido severamente pela federação espanhola de futebol (RFEF) depois que uma colisão levou à morte do atacante Jesus de Miguel, do Tenerife, no início deste mês.

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RFEF pune goleiro após tragédia nos acréscimos

O incidente fatal ocorreu nos acréscimos de uma partida da segunda divisão espanhola em 2 de novembro. O jogo foi posteriormente encerrado após Owono receber cartão vermelho pelo lance. Jesus de Miguel foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva logo depois da colisão e morreu no hospital na manhã seguinte.

Após a tragédia, Owono admitiu estar vivendo "os dias mais difíceis da minha vida" . Apesar do caráter acidental da colisão, o comitê disciplinar da RFEF decidiu que o goleiro usou "força excessiva" e aplicou uma suspensão de 12 jogos por conduta violenta.

Pique critica punição máxima em vídeo nas redes sociais

Em um vídeo publicado no TikTok na noite de segunda-feira, Pique, acionista majoritário do Andorra, argumentou que a entidade está punindo o desfecho trágico, e não o lance em si.

"Jogadores, ex-jogadores, técnicos, goleiros, todos disseram que foi um acidente", afirmou o ex-zagueiro do Barcelona. "Acredito sinceramente que impor a punição máxima a Jesus por esse lance o coloca em uma situação que ele não merece, porque ele não tem culpa por tudo isso ter acontecido."

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Para destacar o que considera uma inconsistência nas punições, o ex-jogador da seleção espanhola citou a suspensão de três jogos aplicada ao ponta Jose Corpas, do Albacete, após uma entrada alta que levou o meio-campista Quadri Liameed, do Sabadell, à hospitalização. "Felizmente, Quadri está bem, as consequências nesse caso não foram fatais, e o comitê decidiu punir Corpas com três jogos", acrescentou. "Diante de tudo isso, minha reflexão é: o que está sendo punido, o lance ou as consequências?"

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Investigação judicial e consequências duradouras fora de campo

Além das punições esportivas, a polícia espanhola abriu uma investigação sobre um possível homicídio culposo. Pela legislação espanhola, mortes por causas não naturais, inclusive acidentes, são submetidas a investigação judicial, embora o Ministério Público tenha afirmado que é improvável a abertura de um processo criminal.

Para o técnico Carles Manso, as consequências do incidente pesarão sobre seu goleiro por muito mais tempo do que qualquer suspensão imposta pelas autoridades do futebol. "Jesus vai precisar de muito mais do que 12 jogos para estar disponível e em condições de competir", disse Manso. "Nenhuma punição vai trazer [De Miguel] de volta para nós."

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Sem prazo definido para a volta de Owono aos gramados

Mesmo depois que Owono cumprir a suspensão de 12 jogos, não há previsão para seu retorno às competições. Carles Manso confirmou que o clube deixará a decisão inteiramente nas mãos do goleiro, permitindo que ele volte a campo apenas quando se sentir pronto para jogar novamente.