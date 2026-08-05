O empresário norte-americano Ben Harburg, proprietário do clube saudita Al-Kholood, ironizou a chegada do astro egípcio Mohamed Salah ao Trabzonspor, da Turquia.

O Trabzonspor anunciou nesta quarta-feira a contratação oficial de Mohamed Salah, fechando uma das transferências mais notáveis desta janela de verão.





Salah deixou o Liverpool ao fim da última temporada, após 9 anos passados dentro da fortaleza de Anfield, repletos de conquistas individuais e coletivas.

Muitos aguardavam o novo passo de Salah, diante das previsões de sua transferência para o Campeonato Saudita, especialmente para o Al-Ittihad, que tentou contratá-lo segundo diversos relatos da imprensa.

Mas Salah definiu seu destino ao se transferir para o Campeonato Turco, mais precisamente para o Trabzonspor, iniciando um novo capítulo em sua carreira esportiva.

Sobre essa transferência, Ben Harburg comentou em sua conta oficial no X: "Ele foi para a liga certa. A Liga Saudita de Profissionais não é o lugar ideal para passar as férias da aposentadoria".















