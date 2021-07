Dono de time egípcio diz que quer tirar Daniel Alves do São Paulo

O dirigente revelou também ter feito contato com Lionel Messi, embora por razões diferentes

Daniel Alves é a principal liderança técnica desde sua chegada ao São Paulo, em 2019. O contrato do baiano com o Tricolor é válido até o final de 2022, e já existe clube de olho em contar com os serviços do craque de 38 anos.

Em declarações concedidas ao programa El Hadath Al Youm, Shreen Helmy, dono do Pharco FC, clube egípcio que acabou de ser promovido à primeira divisão nacional revelou ter tido conversas com – ninguém mais, ninguém menos – do que Messi e Daniel Alves.

No caso do craque argentino, hoje sem contrato com o Barcelona e de futuro ainda indefinido, a conversa não tratou de nenhum tipo de transferência.

“Nós negociamos com o Messi não para ele vir para o nosso clube, mas para estreitarmos relações com o jogador após sua contribuição para o tratamento de Hepatite C”, disse Helmy.

Em relação a Dani Alves, contudo, o tom do dirigente foi outro.

“Estou trabalhando para trazer Daniel Alves, do São Paulo, porque ele pode nos ajudar com sua experiência”, afirmou. “Eu conheci o Alves e ele me disse que queria jogar no São Paulo desde que tinha oito anos. Eu acho que eu consigo trazê-lo para a Premier League Egípcia”, sentenciou o dirigente.