Donnarumma tatua escudo do Milan após vaias na volta ao San Siro

Goleiro vencedor da Euro 2020 deixou os rossoneri para defender o Paris Saint-Germain ao fim do contrato, mas diz que ainda tem clube no coração

Gianluigi Donnarumma teve uma recepção gelada no seu retorno ao San Siro, com vaias de torcedores do Milan, seu ex-clube. No entanto, o goleiro da seleção italiana mostrou uma tatuagem removível com o escudo do Milan no braço esquerdo e prometeu que o desenho se tornará permanente.

O jogador de 22 anos manchou a sua reputação aos olhos de muitos torcedores rossoneri ao deixar o clube como agente livre durante o verão europeu.

Ele se juntou ao gigante da Ligue 1, Paris Saint-Germain, mas voltou a um ambiente familiar em 6 de outubro, quando esteve em campo por uma semifinal da Liga das Nações com a Itália, vencedora da Euro 2020, contra a Espanha.

O que foi dito?

Donnarumma foi alvo de vaias das arquibancadas durante a derrota por 2 a 1 dos azzurri contra a Espanha. A cada toque na bola, ele foi vaiado. A relação com os torcedores do Milan, que já foi de muito carinho, está totalmente acabalada.

Donnarumma está, no entanto, ansioso para mostrar que os rossoneri guardam um lugar especial no seu coração. Ao aparecer no programa de TV Le Iene, o goleiro permitiu que um escudo do Milan fosse tatuado em seu braço.

No final de uma entrevista, o repórter perguntou: “Quando você chegar em Paris, você vai a um tatuador para torná-lo permanente?”. Donnarumma disse: “Veremos, veremos... Ok, tudo bem então!”.

Ele acrescentou sobre uma relação tensa com os torcedores do Milan: “Sempre os amarei. Sempre terei um coração rossonero. Há um pouco de decepção com as vaias. Passei oito anos no Milan e é sempre uma emoção voltar ao San Siro. Eu cresci aqui e continuo um torcedor do clube. Não se esquece de oito anos assim... Espero ser mais bem recebido da próxima vez”.

Por que os torcedores do AC Milan estão chateados com Donnarumma?

Donnarumma saiu das divisões de base do Milan para fazer sua estreia na equipe principal com apenas 16 anos de idade.

Ele rapidamente se consolidou como o nº 1 dos rossoneri e somou 251 jogos pelo clube em seis temporadas.

No entanto, foram feitas perguntas sobre seu futuro regularmente e ele acabou optando por não assinar uma renovação quando seu último contrato no San Siro expirou.

Ele enfrentou acusações de ser movido por dinheiro, depois de vincular-se ao PSG, que está gastando muito, mas insiste que não é o caso.

Donnarumma encontrou dificuldades desde que foi para a França, com Keylor Navas mantendo uma posição inicial nos planos de Mauricio Pochettino, mas tem relatos sugerindo que ele poderia estar preparando um possível retorno à Série A.