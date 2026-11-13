Donnarumma segue em má fase até na seleção italiana: o fiasco na noite do renascimento da Itália. O que Mancini fará contra a Bélgica?

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Na noite do "renascimento" da seleção italiana, também houve um ponto negativo: o erro de Gigio Donnarumma. Uma falha grave do capitão, que também não vive o melhor momento da carreira no Manchester City.

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QUE ERRO - A Itália vence a França de virada por 3 a 1, e o resultado dá ânimo e confiança a todo o futebol italiano. Uma vitória importante também para Roberto Mancini, que reconquistou o público italiano após as polêmicas ligadas à sua saída da seleção e à transferência para a Arábia Saudita, e fez os torcedores voltarem a apoiar a equipe.

No entanto, a noite em San Siro havia começado da pior maneira possível. Aos 10 minutos, na tentativa de sair jogando desde a defesa, veio o erro fatal de Donnarumma, que errou o passe para Barella e entregou a bola diretamente a Michael Olise, deixando o atacante francês livre para entrar na área. Ali, o ponta do Bayern se livrou de Bastoni e venceu o goleiro da Itália, lento e desajeitado ao se abaixar para tentar a defesa, marcando o gol que abriu o placar. Um erro grave, que poderia ter levado a partida para outro rumo.

NÃO FOI O PRIMEIRO NA TEMPORADA - O lance contra a França, infelizmente, não é um caso isolado nesta temporada. Donnarumma também cometeu erros importantes pelo Manchester City na Premier League e na Champions League.

Em 24 de outubro, na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, o goleiro italiano deixou passar entre as pernas um chute no meio do gol de Nicolas Jackson. Poucos dias depois, em 4 de novembro, na vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Leipzig pela Champions League, foi batido em seu próprio canto por uma finalização de Ridle Baku.

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São lances diferentes, mas que retratam um período de insegurança do camisa 1 da Itália, que chegou a ficar na mira dos torcedores dos Citizens, que querem sua saída imediata.

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A IDEIA DE MANCINI - É preciso dizer que o técnico tenta dar à seleção uma identidade clara, com uma equipe que busque, sempre que possível, dominar o jogo e sair jogando desde a defesa. Nos primeiros minutos contra a França, a proposta também foi essa, pelo menos até o erro de Donnarumma.

Depois de sair atrás no placar, porém, a Itália mudou de postura: do goleiro aos defensores, a escolha foi dar chutões para a frente, buscando Pio Esposito e seu jogo de costas para o gol no ataque, o que permitiu a toda a equipe adiantar suas linhas. Uma solução que, paradoxalmente, ajudou a mudar a cara da partida e a tornar as jogadas da Itália mais eficazes.

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O QUE FARÁ CONTRA A BÉLGICA? - Donnarumma não vive o melhor momento da carreira e Mancini já mostrou que não tem problemas em deixar até mesmo alguns veteranos no banco. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Dimarco ontem e com o próprio Barella em dois dos quatro primeiros jogos desta nova fase.

A próxima partida, contra a Bélgica, será decisiva: a vaga na fase final da Nations League estará em jogo, e um empate bastará para a Itália se classificar. O técnico manterá a confiança em seu capitão ou considerará uma alternativa? Entre os candidatos está Marco Carnesecchi, goleiro da Atalanta que pode oferecer qualidades superiores não tanto debaixo das traves, mas principalmente na construção das jogadas com os pés.

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A escolha não será simples: de um lado, o peso da experiência e da liderança de Donnarumma; do outro, a necessidade de apostar em um goleiro que atravesse um momento de maior segurança do que o ex-jogador de Milan e PSG. O que Mancini fará?