Donnarumma quer sair do PSG, e Manchester United é possível interessado

Donnarumma quer sair do Paris Saint-Germain, da França. O goleiro contratado na última janela de transferências viu o técnico Mauricio Pochettino escolher Keylor Navas como titular e por isso estaria buscando novos ares em um outro clube de primeiro nível.

Nesse contexto, o Manchester United, da Inglaterra, aparece como um possível interessado em Donnarumma. Mas no time de Cristiano Ronaldo ele também teria concorrência forte, de David de Gea.

Eleito craque da Eurocopa 2020, Donnarumma foi campeão da competição com a Itália e se destacou. Ele sofreu quatro gols em sete jogos e ao todo defendeu três pênaltis.

Aos 22 anos, Donnarumma saiu livre do Milan após cumprir seu contrato e assinou vínculo até julho de 2026 com o PSG. Poucos meses após a transferência deste ano, no entanto, surge a possibilidade de mudança de clube.

Nesta temporada, Donnarumma fez nove partidas com a camisa do PSG. Navas, seu concorrente, soma 14 jogos ao todo.