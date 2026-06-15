Donis mobiliza suas armas... Al-Dosari lidera a escalação da seleção saudita contra o Uruguai

O técnico da seleção saudita, o grego Georgios Donis, anunciou a escalação do “Verde” para o confronto decisivo contra a seleção da Uruguai, no âmbito da Copa do Mundo de 2026, na estreia das duas seleções no Grupo 8.

A partida será disputada no estádio “Hard Rock”, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, em um grupo difícil que, além da Arábia Saudita e da Uruguai, conta com Espanha e Cabo Verde, o que aumenta a dificuldade desde a primeira rodada.

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A seleção saudita entrou em campo com a seguinte escalação:

Goleiros: Mohammed Al-Owais

Defesa: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Muteb Al-Harbi

Meio-campo: Nasser Al-Dossari – Abdullah Al-Khaibari – Musab Al-Juwair

Ataque: Mohammed Abu Al-Shamat – Salem Al-Dossari – Firas Al-Buraikan

A seleção saudita busca um início forte no torneio, diante de um adversário de peso como a Uruguai, em um teste precoce para as ambições do “Verde” na Copa do Mundo.