Donis atende aos torcedores... Escalação oficial da Arábia Saudita contra Cabo Verde

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou a escalação oficial que enfrentará Cabo Verde, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A escalação sofreu várias alterações em relação ao último confronto contra a Espanha, em uma medida que reflete a vontade da comissão técnica de corrigir os erros e buscar a vitória nesta partida decisiva — o que muitos consideraram uma resposta às demandas da torcida, que clamava por mudanças na escalação e no estilo de jogo.

O técnico grego decidiu escalar Sultan Mandash na ala direita no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat, com Nawaf Bushl entrando como lateral-esquerdo no lugar de Mutaib Al-Harbi

Escalação da Seleção Saudita

A escalação da “Selecção Verde” ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohamed Al-Owais.

Defesa: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdul-Ilah Al-Omari, Nawaf Bouchel.

Meio-campo: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kano.

Ataque: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari, Firas Al-Buraikan.

A seleção saudita entra em campo sob o lema “Não há alternativa à vitória”, a fim de manter vivas suas esperanças de se classificar para as oitavas de final, em um confronto considerado o mais importante para a seleção saudita em sua trajetória na Copa do Mundo até o momento.