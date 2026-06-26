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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Donis atende aos torcedores... Escalação oficial da Arábia Saudita contra Cabo Verde

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA
Grécia

O Al-Akhdar entra na partida decisiva com seu ataque avassalador

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou a escalação oficial que enfrentará Cabo Verde, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A escalação sofreu várias alterações em relação ao último confronto contra a Espanha, em uma medida que reflete a vontade da comissão técnica de corrigir os erros e buscar a vitória nesta partida decisiva — o que muitos consideraram uma resposta às demandas da torcida, que clamava por mudanças na escalação e no estilo de jogo.

O técnico grego decidiu escalar Sultan Mandash na ala direita no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat, com Nawaf Bushl entrando como lateral-esquerdo no lugar de Mutaib Al-Harbi

Escalação da Seleção Saudita

A escalação da “Selecção Verde” ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohamed Al-Owais.

Copa do Mundo
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA

Defesa: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdul-Ilah Al-Omari, Nawaf Bouchel.

Meio-campo: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kano.

Ataque: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari, Firas Al-Buraikan.

A seleção saudita entra em campo sob o lema “Não há alternativa à vitória”, a fim de manter vivas suas esperanças de se classificar para as oitavas de final, em um confronto considerado o mais importante para a seleção saudita em sua trajetória na Copa do Mundo até o momento.

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