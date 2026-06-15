Donis agita a seleção com treinos intensos antes do confronto contra o Uruguai

Georgios Donis, técnico da seleção saudita, realizou na madrugada desta segunda-feira testes especializados intensivos que envolveram goleiros e jogadores de ataque, como parte dos preparativos finais para o confronto contra o Uruguai, na madrugada de amanhã, terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na estreia da seleção saudita no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o técnico grego “concentrou-se, durante o último treino, em elevar a preparação dos jogadores nos aspectos específicos”, sujeitando os goleiros a treinos intensivos de agilidade e reação ao lidar com cruzamentos e chutes dentro da área, como parte da preparação para enfrentar o forte ataque uruguaio.

No setor ofensivo, a comissão técnica impôs treinos adicionais ao trio Salim Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam e Sultan Mandash, que incluíram chutes e finalizações de fora da área e pelas laterais, enquanto Donis intensificou o trabalho com os atacantes Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan e Saleh Al-Shehri por meio de exercícios de cruzamentos e cabeçadas, como parte da preparação de soluções ofensivas diversificadas.

A Seleção entra em campo buscando um início forte em sua campanha na Copa do Mundo contra uma das principais seleções do Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde, onde Donis aposta na preparação física e tática de seus jogadores para alcançar um resultado positivo na estreia contra a Celeste uruguaia.