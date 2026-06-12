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Sydney Jordan

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Donald Trump surpreende a Seleção dos EUA com uma mensagem marcante sobre a Copa do Mundo: “Vocês podem vencer o torneio”

Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América
Paraguai
Copa do Mundo

Donald Trump não está presente na primeira partida dos Estados Unidos na Copa do Mundo, em Los Angeles, mas entrou em contato por telefone com a equipe do técnico Mauricio Pochettino antes do jogo. 

A Seleção dos EUA compartilhou no X imagens da conversa telefônica entre a equipe nacional e o presidente americano. 

“Quero começar dizendo que você é um homem e um técnico fantástico. Você é conhecido por seu histórico e seus sucessos”, disse Trump a Pochettino. 

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Estados Unidos da América crest
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Paraguai
PAR

Os 26 jogadores da seleção ouviram atentamente. “Sei como os jogadores são excelentes. Acho que vocês têm uma chance muito boa de vencer o torneio”, continuou Trump. 

Por fim, o presidente desejou boa sorte à equipe, após o que Pochettino agradeceu pelo apoio e pelas palavras dirigidas à seleção nacional.

O presidente de 79 anos não estará presente na partida de abertura em Los Angeles. O diretor da Força-Tarefa da Copa do Mundo da FIFA da Casa Branca, Andrew Giuliani, informou que a agenda lotada do presidente não permitiu uma visita ao jogo contra o Paraguai. 

Às 3h da manhã, horário da Holanda, os Estados Unidos e o Paraguai dão início à sua Copa do Mundo. No SoFi Stadium, em Los Angeles, os americanos esperam estrear no torneio diante da torcida com três pontos.

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