Donald Trump surpreende a Seleção dos EUA com uma mensagem marcante sobre a Copa do Mundo: “Vocês podem vencer o torneio”

Donald Trump não está presente na primeira partida dos Estados Unidos na Copa do Mundo, em Los Angeles, mas entrou em contato por telefone com a equipe do técnico Mauricio Pochettino antes do jogo.

A Seleção dos EUA compartilhou no X imagens da conversa telefônica entre a equipe nacional e o presidente americano.

“Quero começar dizendo que você é um homem e um técnico fantástico. Você é conhecido por seu histórico e seus sucessos”, disse Trump a Pochettino.

Os 26 jogadores da seleção ouviram atentamente. “Sei como os jogadores são excelentes. Acho que vocês têm uma chance muito boa de vencer o torneio”, continuou Trump.

Por fim, o presidente desejou boa sorte à equipe, após o que Pochettino agradeceu pelo apoio e pelas palavras dirigidas à seleção nacional.

O presidente de 79 anos não estará presente na partida de abertura em Los Angeles. O diretor da Força-Tarefa da Copa do Mundo da FIFA da Casa Branca, Andrew Giuliani, informou que a agenda lotada do presidente não permitiu uma visita ao jogo contra o Paraguai.

Às 3h da manhã, horário da Holanda, os Estados Unidos e o Paraguai dão início à sua Copa do Mundo. No SoFi Stadium, em Los Angeles, os americanos esperam estrear no torneio diante da torcida com três pontos.