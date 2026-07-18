Donald Trump critica duramente o técnico da seleção que vem apresentando um desempenho insatisfatório: “Um erro gigantesco!”

Na madrugada de sexta para sábado, Donald Trump comentou sobre a partida entre Inglaterra e Argentina disputada na última quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos questionou fortemente as escolhas de Thomas Tuchel.

A Inglaterra abriu o placar por 1 a 0 na noite de quarta-feira, graças a um gol de Anthony Gordon. Por muito tempo, parecia que os ingleses estavam a caminho da primeira final da Copa do Mundo desde 1966, até que Enzo Fernández marcou o gol de empate pouco antes do fim da partida.

A Argentina decidiu então não recuar e partir com tudo em busca da vitória. Após um cruzamento de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos.

Na Inglaterra, as críticas a Thomas Tuchel explodiram após o jogo. Após o primeiro gol, a Inglaterra recuou em massa, o que acabou lhe custando caro.

Trump também se pronunciou sobre a tática dos britânicos. “Você tem um jogador incrível, com quem eu já joguei golfe uma vez, Harry Kane, e o coloca para jogar como zagueiro extra?”

“Eles abrem o placar e colocam seu melhor atacante na defesa? Isso é realmente um erro gigantesco”, disse o 47º presidente dos Estados Unidos.