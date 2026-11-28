Compartilhar Siga GOAL no Google

O futebol brasileiro ampliou sua supremacia na Copa Libertadores depois que o Palmeiras conquistou o título de 2026 diante do argentino Estudiantes, na noite de sábado, ao vencer por 1 a 0.

Publicidade

Com isso, o Palmeiras se tornou o clube brasileiro com mais conquistas do torneio continental, empatado com o Flamengo, com quatro títulos cada um.

O futebol brasileiro também alcançou uma supremacia histórica na Copa Libertadores, já que seus clubes ficaram com o título pela oitava temporada consecutiva, uma sequência sem precedentes na história da competição, que vai de 2019 até a edição de 2026, segundo revelou o perfil "Mister Chip" no X.

A melhor sequência dos clubes argentinos parou em quatro títulos seguidos, marca alcançada em duas ocasiões.

Leia também: início de Pochettino traz de volta ao Manchester United os pesadelos dos anos 1960

Publicidade Publicidade

Os clubes argentinos registraram a primeira sequência entre 1967 e 1970 e repetiram o feito no período de 1972 a 1975, enquanto o Uruguai conquistou dois títulos seguidos em duas ocasiões, em 1960 e 1961 e depois em 1987 e 1988.

Tópicos relacionados

Próximas partidas SEP Brasileirão 19:30 COR

Já os demais países cujos clubes já venceram o torneio não conseguiram mais do que um título em edições consecutivas. É o caso de Paraguai, Colômbia, Chile e Equador.

Drama argentino na Copa Libertadores

Por outro lado, os clubes argentinos vivem um dos períodos mais difíceis no cenário continental: já se passaram oito edições consecutivas do torneio, entre 2019 e 2026, sem que nenhum clube do país conquistasse o título, a pior sequência longe do topo do pódio na história de sua participação na competição.

Publicidade

Leia também: golpe antes das eleições, Mancini acende nova disputa na Itália

Mister Chip explicou que a marca atual superou a sequência anterior, de sete temporadas, entre 1987 e 1993, período em que River Plate e Vélez Sarsfield ficaram sem o título.

Publicidade

O Uruguai lidera a lista dos países com os maiores jejuns consecutivos, com 38 edições desde o último título do Nacional, em 1988, seguido pelo Chile, com 35 edições desde a conquista do Colo-Colo, em 1991, e pelo Paraguai, com 24 edições desde a vitória do Olimpia, em 2002.

Na sequência aparece o Equador, com 18 edições desde o título da LDU, em 2008, e depois a Colômbia, com dez edições desde a última conquista do Atlético Nacional, em 2016, enquanto a Argentina chegou a oito edições desde o título do River Plate, em 2018.

Publicidade

Leia também: sequência histórica, o Barcelona vai estragar o feito de Simeone?