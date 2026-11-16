Domenech critica a Itália após derrota para a Bélgica: "Confirma o que se pensava deles"

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"Nations League. A França se classifica, como era de se esperar. A Bélgica esmaga os italianos, que confirmam o que se pensava deles". Foi assim que o ex-técnico da seleção francesa Raymond Domenech alfinetou a Itália em uma publicação no X, após a dura derrota para a Bélgica e a não classificação da seleção italiana às quartas de final da competição.

Na partida anterior, a vitória de virada sobre a França havia desmentido Domenech. Agora, o ex-técnico da seleção francesa, derrotada justamente pela seleção de Lippi na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, intensificou as críticas e recebeu as inevitáveis respostas irritadas à publicação. "Se você soubesse o que os italianos pensam de você, você é a imagem da derrota, além de ser um mau perdedor...", escreveu um usuário em francês. Muitos italianos, como já havia acontecido poucos dias antes, voltaram a compartilhar imagens da Itália erguendo a taça da Copa do Mundo após a final em Berlim.