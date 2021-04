Dome Torrent exclusivo: lágrimas com Guardiola e a falta de paciência com treinadores no Brasil

Ex-treinador do Flamengo teve muitos sucesso com o atual comandante do City. Em entrevista, ele relembra seu trabalho com Pep

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Domenec Torrent trabalhou com Pep Guardiola no Barcelona, ​​no Bayern e no Manchester City. Foram onze anos juntos. Em entrevista a Goal, o treinador de 58 anos fala sobre as experiências compartilhadas com o espanhol e seu estilo de jogo, muitas vezes mal compreendido no futebol.

Antes da semifinal da Champions League, entre Manchester City e Paris Saint-Germain, também comenta sobre a falta de paciência com treinadores no Brasil e por que ele foi demitido após apenas três meses no Flamengo.

"Foi muito difícil (vencer a Champions League com o Bayern). Há pequenos detalhes que decidem na Liga dos Campeões. Isso mostra como o futebol pode ser injusto às vezes. Não vence a equipe que trabalhou mais duro, que joga o melhor futebol, mas a equipe que está lá nos momentos certos. Uma lesão, um gol estúpido contra você, um pênalti perdido, uma decisão infeliz do árbitro - tudo pode te matar. Freqüentemente, um péssimo período de 15 minutos pode ser fatal", analisou Torrent.

“No Brasil, as coisas são diferentes. Lá não há paciência com os treinadores. Se você olhar as estatísticas, vê que um clube brasileiro muda de treinador a cada três ou quatro meses. Infelizmente, isso é normal", revelou ele.

"E raramente tem a ver com motivos do futeol. O Flamengo é o maior e mais importante clube da América do Sul, com 40 milhões de torcedores. Se você perder uma partida, é uma catástrofe. Depois de algumas semanas, tornou-se claro para mim e meus assistentes: se perdermos duas ou três partidas, estaremos perdidos", lembrou o ex-auxiliar de Pep.

DERROTA DO BARCELONA POR 8 A 2 PARA O BAYERN

"Sou um torcedor do Barça e mentiria se lhe dissesse que isto não me magoou. Não a derrota em si porque o Barça pode perder para o Bayern, mas a forma como perdeu. Fiquei chocado após a partida. Nunca experimentei algo assim".

CRÍTICAS A GUARDIOLA APÓS ELIMINAÇÃO PARA O LYON

"Foi azar. Raheem Sterling errou com o gol aberto, a poucos metros de distância. Isso é culpa do técnico? Não. Pep também comete erros, mas ele é um gênio. E é da natureza humana que as pessoas queiram ver como um gênio falha. Era o mesmo com músicos como Mozart. As pessoas ficavam felizes em criticá-lo quando ele cometia um erro, porque ele raramente cometia algum deles. É semelhante a Pep".

XABI ALONSO COMO TREINADOR

"Não estou surpreso. Com sua carreira, seu conhecimento e sua personalidade, Xabi tem tudo para ser um treinador de sucesso. Ele era um treinador de futebol naquela época no Bayern, ele falava comigo e Pep sobre táticas no treinamento, ele questionava decisões. Sua ética de trabalho era fabulosa. Ele sempre quis melhorar. Tenho certeza de que ele poderia treinar o Bayern agora sem problemas, mas gosto de sua abordagem passo a passo e por pensar em começar pequeno. Vamos ouvir seu nome no futebol de primeira classe no futuro".