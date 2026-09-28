A busca de Raheem Sterling por um novo clube está sendo difícil. O atacante de 31 anos foi oferecido a dois clubes franceses, segundo o Foot Mercato, mas recebeu resposta negativa em ambos os casos.

Depois de anos de sucesso por Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, Sterling também estava sem clube no último inverno. O Feyenoord viu nele uma oportunidade de mercado e o contratou em meados de fevereiro.

Seu vínculo, porém, foi extremamente decepcionante. Em oito jogos oficiais pelos rotterdammers, Sterling não passou de uma assistência.

Desde 1º de julho, ele está novamente sem clube e, quase três meses depois, o ponta ainda não encontrou um novo empregador. Nem mesmo na Ligue 1, apesar de duas tentativas.

Sébastien Denis, do Foot Mercato, informou na segunda-feira que Sterling foi oferecido nos últimos dias a dois clubes do Campeonato Francês. Um desses clubes é o Le Havre AC, que atualmente ocupa a décima oitava colocação. Não se sabe qual é o segundo clube.

Os dois clubes, no entanto, decidiram não avançar por Sterling, porque já têm opções suficientes para a posição dele. “Outras possibilidades, mais exóticas, já estão sobre a mesa”, acrescentou Denis.

No início deste mês, Sterling também esteve nas notícias por ter admitido culpa por direção perigosa e posse de óxido nitroso, com a intenção de usá-lo. Isso foi consequência de um acidente sem outros veículos envolvidos na Inglaterra, no início deste ano, quando Sterling bateu sua Lamborghini contra a mureta de proteção.

Após sua confissão de culpa, Sterling sabe que pode enfrentar uma punição severa: por direção perigosa, ele pode pegar no máximo dois anos de prisão. O tribunal dará a sentença mais tarde.