Doku revela o motivo de sua ausência na partida contra o Irã e anuncia seu retorno

O ala belga Jérémy Doku anunciou seu retorno à seleção de seu país para disputar a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Isso ocorre após sua participação na primeira partida, em que a Bélgica empatou com o Egito por 1 a 1, antes de ficar de fora da segunda rodada, que terminou em empate sem gols contra o Irã.

Embora a seleção belga tivesse anunciado que o motivo de sua ausência na partida contra o Irã era uma inflamação respiratória aguda, uma postagem de Doku em sua conta no Instagram indica que o motivo foi a presença no nascimento de seu primeiro filho.

Doko escreveu em sua conta no Instagram: “Obrigado a todos pelo carinho, pelas orações e pelas mensagens gentis ao longo dos últimos dias.”

E acrescentou: “Shirin (sua esposa) e Brice (seu filho) estão bem e em ótima forma, e meu coração está cheio de gratidão. Receber meu filho neste mundo é uma das maiores bênçãos que Deus já me concedeu.”

E concluiu: “Obrigado à equipe (da Bélgica) pelo apoio, e agora é hora de voltar ao futebol e representar meu país no maior palco”.

Vale lembrar que a seleção belga se prepara para enfrentar a Nova Zelândia na última partida da fase de grupos, na manhã do próximo sábado, em busca da vitória e da classificação para a próxima fase.