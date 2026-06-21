Doko quebra o silêncio e revela o verdadeiro motivo por trás de sua ausência no Irã

A Federação Belga de Futebol anunciou que o ponta do Manchester City, Jérémy Doku, não participará do confronto da seleção de seu país contra o Irã, no Estádio Sofi, em Los Angeles, neste domingo à noite, devido a uma inflamação respiratória aguda que vem sofrendo há vários dias.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, Douko acompanha a polêmica em torno de sua ausência com “grande tristeza e descontentamento”, negando categoricamente os rumores que se espalharam amplamente sobre sua desistência para acompanhar o nascimento de seu filho.

A jornalista France Pierron havia gerado polêmica com uma declaração ousada na qual associava a ausência do astro belga a motivos familiares, o que levou pessoas próximas ao jogador a agir rapidamente para desmentir essas informações e afirmar que apenas motivos de saúde impediram sua participação.

A ausência de Doku é um duro golpe para a seleção belga, que busca consolidar sua posição na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, especialmente depois que o técnico passou a contar com sua velocidade e habilidades técnicas nas laterais para romper as defesas adversárias.

A Federação Belga não definiu uma data para o retorno do jogador aos treinos coletivos, aguardando a melhora de seu estado de saúde e a realização dos exames médicos necessários antes do próximo jogo decisivo.