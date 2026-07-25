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Dois treinadores para uma só missão? Reforço marroquino no comando técnico de Benhachem no campeonato egípcio

Mercado da bola
Modern Sport FC
Wydad Casablanca
A. Benhachem
B. El Moubarki
Premier League
Egito
Marrocos

Dúvidas sobre as funções dos membros da equipa técnica

Antes do arranque da nova temporada, o treinador marroquino Mohamed Amine Benhachem continua a reforçar a sua marca no Modern Sport, depois de ter completado a formação da sua equipa técnica com um conjunto de competências marroquinas, no âmbito do seu projeto de reconstrução da equipa e de disputa dos lugares cimeiros no Campeonato Egípcio da primeira divisão.

Segundo a Radio Mars, o Modern Sport contratou o treinador marroquino Bouchaib Lmbarki para ocupar o cargo de "treinador adjunto principal", por escolha de Mohamed Amine Benhachem.

A equipa técnica do clube passou a contar com quatro nomes marroquinos, uma vez que Zouhir Laaroubi assume o treino dos guarda-redes, enquanto Tayeb Lakrouni fica responsável pela preparação física.

Esta é a primeira experiência de Bouchaib Lmbarki fora do campeonato profissional marroquino, após um percurso como treinador em vários clubes locais, o último dos quais o Olympic Dcheira.

Ainda não ficou clara a natureza das funções de Lmbarki no novo staff, sobretudo porque o Modern Sport já havia anunciado a nomeação do egípcio Ayman Abdel Aziz — antigo craque do Zamalek — para o mesmo cargo, sob a designação de "treinador geral", adotada no Egito para esta função.

O Modern Sport havia anunciado, em meados de junho passado, a nomeação de Mohamed Amine Benhachem como diretor técnico da equipa, poucos dias depois de ter rescindido o contrato com Reda Shehata e a sua equipa técnica, que havia assumido as rédeas em substituição de Ahmed Sami no dia 9 de junho.

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