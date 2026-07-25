Dois treinadores para uma só missão? Reforço marroquino no comando técnico de Benhachem no campeonato egípcio

Antes do arranque da nova temporada, o treinador marroquino Mohamed Amine Benhachem continua a reforçar a sua marca no Modern Sport, depois de ter completado a formação da sua equipa técnica com um conjunto de competências marroquinas, no âmbito do seu projeto de reconstrução da equipa e de disputa dos lugares cimeiros no Campeonato Egípcio da primeira divisão.

Segundo a Radio Mars, o Modern Sport contratou o treinador marroquino Bouchaib Lmbarki para ocupar o cargo de "treinador adjunto principal", por escolha de Mohamed Amine Benhachem.

A equipa técnica do clube passou a contar com quatro nomes marroquinos, uma vez que Zouhir Laaroubi assume o treino dos guarda-redes, enquanto Tayeb Lakrouni fica responsável pela preparação física.

Esta é a primeira experiência de Bouchaib Lmbarki fora do campeonato profissional marroquino, após um percurso como treinador em vários clubes locais, o último dos quais o Olympic Dcheira.

Ainda não ficou clara a natureza das funções de Lmbarki no novo staff, sobretudo porque o Modern Sport já havia anunciado a nomeação do egípcio Ayman Abdel Aziz — antigo craque do Zamalek — para o mesmo cargo, sob a designação de "treinador geral", adotada no Egito para esta função.

O Modern Sport havia anunciado, em meados de junho passado, a nomeação de Mohamed Amine Benhachem como diretor técnico da equipa, poucos dias depois de ter rescindido o contrato com Reda Shehata e a sua equipa técnica, que havia assumido as rédeas em substituição de Ahmed Sami no dia 9 de junho.