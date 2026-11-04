O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, divulgou a lista do país para a preparação visando o período de treinamentos de novembro de 2026, marcado para ser realizado na capital catari, Doha, dentro do programa de preparação para a próxima fase, diante das novidades relacionadas ao adiamento da Copa da Ásia 2027.

Donis selecionou 30 jogadores para disputar o período de treinamentos, que se estende de 9 a 17 de novembro, de acordo com a lista publicada pela conta oficial da seleção saudita na plataforma X, na tarde desta quarta-feira.

A lista da Arábia Saudita para o período de treinamentos de novembro mesclou experiência e juventude, e ficou da seguinte forma:

Goleiros: Mohammed Al-Owais, Hamed Yousef, Abdulquddus Attiah.

Defesa: Abdulelah Al-Amri, Sultan Tanker, Abdullah Al-Khaibari, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal, Mohammed Mahrzi, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Mutaab Al-Harbi, Faris Abedi.

Meio-campo: Musab Al-Juwayr, Mukhtar Ali, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Asiri, Ahmed Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar.

Ataque: Sultan Mandash, Mohammed Al-Qahtani, Marwan Al-Sahafi, Mohammed Al-Kuwaykibi, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem.

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A seleção saudita disputará dois testes amistosos durante a concentração no Catar, pois enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira, 13 de novembro, antes do confronto contra o Uzbequistão na terça-feira, 17 do mesmo mês.

A Copa da Ásia 2027 estava marcada para ser realizada no início do próximo ano, antes de ser adiada para o período de 23 de dezembro de 2027 até 21 de janeiro de 2028.

Apesar da mudança na data do torneio, a seleção saudita manteve o programa da concentração de novembro, com o domingo, 8 de novembro, definido como data para a chegada dos jogadores.

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