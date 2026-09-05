Este não foi o início da "era Arbeloa" com que a torcida do Fulham sonhava. Após a vitória na Copa da Liga sobre o Wimbledon, um dos times da terceira divisão, a equipe sofreu sua terceira derrota em 3 partidas da Premier League, depois de perder em casa neste sábado para o Crystal Palace (3-2).

Apesar do resultado, o Fulham não fez uma partida ruim, e foi até o lado melhor durante longos períodos, mas faltou eficiência diante do gol, além de sofrer defensivamente diante do Palace, que marcou seus três gols com apenas 5 finalizações ao alvo, segundo o jornal "Marca" espanhol.

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César Palacios foi um dos elementos de maior destaque do Fulham, após dar a assistência para o segundo gol, aproveitando uma boa movimentação de Joshua King, que havia colocado os donos da casa em vantagem.

Mas Tyrick Mitchell frustrou as esperanças do Fulham de conquistar qualquer ponto, ao marcar o gol de empate (2-2) aproveitando-se de uma confusão na defesa dos mandantes, antes que o próprio jogador voltasse a participar da virada da partida, decidida por Ben Chilwell com um terceiro gol aos 77 minutos, aproveitando novamente a confusão na defesa do Fulham.

Com esta derrota, o início de Arbeloa no comando do Fulham na Premier League tornou-se extremamente difícil, depois que a equipe londrina somou zero ponto em suas três primeiras partidas e entrou na zona de rebaixamento.

E a missão ficará ainda mais complicada nas próximas partidas, já que o Fulham terá pela frente dois testes de peso na Premier League, diante do Liverpool no estádio "Anfield", e depois do Manchester United em Craven Cottage (casa do Fulham).

E caso o Fulham não consiga um resultado positivo diante do Liverpool e do Manchester United, o futuro do ex-técnico do Real Madrid estará em jogo logo no início da nova temporada.

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