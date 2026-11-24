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Jamie Carragher fez uma dura avaliação da atual defesa do Chelsea e questionou se Wesley Fofana e Levi Colwill têm as características necessárias para formar uma dupla de alto nível. O ex-capitão do Liverpool acredita que falta aos dois a presença imponente necessária para comandar a defesa de um clube com ambições na Champions League.

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Uma parceria fadada ao fracasso?

A solidez defensiva do Chelsea passou a ser questionada após uma série de atuações irregulares que levou torcedores e comentaristas a discutir a estratégia de contratações do clube. Apesar do alto investimento na defesa, o Chelsea continua vulnerável diante de adversários mais fortes fisicamente, o que levou Carragher a afirmar que a dupla atualmente preferida não funciona em seus fundamentos.

A crítica de Carragher se concentra na falta de complementaridade entre os dois jogadores, que parecem ter dificuldades quando precisam comandar a defesa. “Como dupla, isso nunca vai funcionar, porque eles não são fortes fisicamente o suficiente e não há um verdadeiro líder ali”, disse ele ao The Pride of London.

“É quase como se você tivesse dois novatos jogando juntos, mas um custou 75 milhões de libras, e Colwill tem sido muito elogiado não apenas no Chelsea, mas também em nível de seleção.”

O preço da aposta no potencial no Chelsea

A decisão do Chelsea de apostar em um projeto baseado em jovens levou o clube a gastar quantias significativas com jogadores como Fofana, que chegou do Leicester City com uma grande reputação. No entanto, a passagem do francês pelo oeste de Londres tem sido marcada por problemas físicos, que o impedem de ganhar o ritmo necessário para justificar seu alto preço. Da mesma forma, Colwill voltou ao clube cercado de expectativas após uma passagem bem-sucedida pelo Brighton, mas ainda tenta se firmar em um time que não conta com a orientação de veteranos normalmente encontrada em uma equipe entre as seis melhores.

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A ausência de um veterano deixou os defensores mais jovens expostos. Carragher sugere que o Chelsea precisa contratar um zagueiro dominante se quiser voltar ao topo do futebol inglês. Sem um jogador capaz de organizar o posicionamento da equipe e cobrar os companheiros, os erros individuais que têm marcado a temporada do Chelsea provavelmente vão continuar.

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Embora Fofana e Colwill tenham, sem dúvida, qualidade com a bola e as características modernas desejadas por treinadores que buscam um jogo propositivo, eles ainda não demonstraram o lado “duro” da arte de defender que costuma definir as melhores duplas do mundo.

A comissão técnica agora precisa encontrar uma maneira de tornar a dupla mais firme ou voltar ao mercado de transferências em busca de um profissional mais experiente. Depender de “novatos caros” é uma estratégia arriscada para um clube que espera disputar títulos a cada temporada, e a paciência da torcida está se esgotando à medida que as falhas defensivas continuam a custar pontos.