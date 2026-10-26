Dois nomes surgem para substituir Michael Carrick! Manchester United considera Eddie Howe e Julian Nagelsmann após humilhação diante do Bournemouth

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A permanência de Michael Carrick como técnico do Manchester United parece estar por um fio após a humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth. O Manchester United considera Eddie Howe e Julian Nagelsmann para substituir Michael Carrick depois da desastrosa derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth.

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Pressão aumenta após derrocada em Old Trafford

O clima em Old Trafford ficou hostil no domingo, enquanto os torcedores viam seu time ser dominado por um Bournemouth preciso nas finalizações. A derrota marcou um novo ponto baixo em uma campanha que já vinha sendo descrita como o pior início da história do clube na Premier League.

A tensão aumentou ainda mais com a decisão de deixar o capitão Bruno Fernandes no banco durante os 90 minutos, após o meio-campista criticar publicamente a abordagem tática do técnico ao longo da semana. A derrota pesada deixou o clube na 16ª posição, apenas um ponto acima dos três últimos colocados, o que causou grande preocupação na diretoria.

As discussões internas sobre a situação do comando técnico já estavam em andamento antes do fim de semana, mas a dimensão da mais recente derrocada obrigou a cúpula do clube a acelerar seus planos. “Será absurdamente difícil para Michael Carrick continuar como técnico do Manchester United daqui para a frente. Esse é o problema que o clube enfrenta”, disse Gary Neville durante seus comentários para a Sky Sports.

Howe e Nagelsmann despontam como principais candidatos

Se a diretoria do Manchester United decidir demitir Carrick, Eddie Howe e Julian Nagelsmann despontam como os principais candidatos para assumir o cargo. Ambos os técnicos estão disponíveis, o que permitiria ao clube evitar o pagamento de indenizações elevadas a equipes rivais. Howe está sem trabalhar desde que deixou o Newcastle em julho e já havia sido defendido pelo ex-diretor esportivo Dan Ashworth. Embora inicialmente pretendesse fazer uma longa pausa, entende-se que ele estaria aberto a conversar sobre o cargo em Old Trafford. Segundo a SkySports, Howe é agora visto como o principal candidato para devolver estabilidade ao clube.

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Nagelsmann é outra opção de peso, tendo comandado mais recentemente a seleção alemã. Sua ligação com o chefe de recrutamento do Manchester United, Christopher Vivell, do período de sucesso em que trabalharam juntos no RB Leipzig, faz dele uma escolha lógica para um clube que busca modernizar sua estrutura esportiva. O técnico de 39 anos procura um novo desafio desde a decepcionante eliminação da Alemanha na Copa do Mundo e tem a experiência tática desejada pela cúpula do Manchester United.





Carragher defende contratação de Emery

Apesar das atenções voltadas para Howe e Nagelsmann, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher acredita que o clube deveria procurar outra opção. Ele argumentou que a situação se tornou tão tóxica que Carrick precisa ser afastado imediatamente para preservar a própria reputação. “Carrick precisa ser dispensado de suas funções hoje à noite”, insistiu Carragher. “Não apenas pelo bem do Manchester United, mas também pelo bem de Carrick. A situação se tornou insustentável.” Ele sugeriu que o ambiente no vestiário ficou “insalubre” e que o técnico parece querer ser poupado desse sofrimento, em vez de continuar à frente de um elenco em dificuldades.

O nome preferido de Carragher para o cargo é Unai Emery, apesar do sucesso atual do espanhol no Aston Villa. Embora Emery esteja, segundo relatos, comprometido com seu projeto de longo prazo em Midlands, Carragher acredita que a atração de um clube “gigante” e a chance de finalmente ter sucesso na Champions League poderiam convencê-lo a sair. Antonio Conte e Emery foram discutidos pelos responsáveis pelas decisões no Manchester United, mas atualmente não são considerados os favoritos. A recomendação final caberá a Wilcox e ao CEO Omar Berrada, que precisam convencer Sir Jim Ratcliffe de que uma mudança é essencial para evitar que a temporada termine em um desastre completo.