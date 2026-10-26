Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Dois nomes surgem para substituir Michael Carrick! Manchester United considera Eddie Howe e Julian Nagelsmann após humilhação diante do Bournemouth

Siga GOAL no Google

A permanência de Michael Carrick como técnico do Manchester United parece estar por um fio após a humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth. O Manchester United considera Eddie Howe e Julian Nagelsmann para substituir Michael Carrick depois da desastrosa derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth.

Publicidade

Pressão aumenta após derrocada em Old Trafford

O clima em Old Trafford ficou hostil no domingo, enquanto os torcedores viam seu time ser dominado por um Bournemouth preciso nas finalizações. A derrota marcou um novo ponto baixo em uma campanha que já vinha sendo descrita como o pior início da história do clube na Premier League.

A tensão aumentou ainda mais com a decisão de deixar o capitão Bruno Fernandes no banco durante os 90 minutos, após o meio-campista criticar publicamente a abordagem tática do técnico ao longo da semana. A derrota pesada deixou o clube na 16ª posição, apenas um ponto acima dos três últimos colocados, o que causou grande preocupação na diretoria.

As discussões internas sobre a situação do comando técnico já estavam em andamento antes do fim de semana, mas a dimensão da mais recente derrocada obrigou a cúpula do clube a acelerar seus planos. “Será absurdamente difícil para Michael Carrick continuar como técnico do Manchester United daqui para a frente. Esse é o problema que o clube enfrenta”, disse Gary Neville durante seus comentários para a Sky Sports.

Howe e Nagelsmann despontam como principais candidatos

Se a diretoria do Manchester United decidir demitir Carrick, Eddie Howe e Julian Nagelsmann despontam como os principais candidatos para assumir o cargo. Ambos os técnicos estão disponíveis, o que permitiria ao clube evitar o pagamento de indenizações elevadas a equipes rivais. Howe está sem trabalhar desde que deixou o Newcastle em julho e já havia sido defendido pelo ex-diretor esportivo Dan Ashworth. Embora inicialmente pretendesse fazer uma longa pausa, entende-se que ele estaria aberto a conversar sobre o cargo em Old Trafford. Segundo a SkySports, Howe é agora visto como o principal candidato para devolver estabilidade ao clube.

Publicidade
Publicidade

Nagelsmann é outra opção de peso, tendo comandado mais recentemente a seleção alemã. Sua ligação com o chefe de recrutamento do Manchester United, Christopher Vivell, do período de sucesso em que trabalharam juntos no RB Leipzig, faz dele uma escolha lógica para um clube que busca modernizar sua estrutura esportiva. O técnico de 39 anos procura um novo desafio desde a decepcionante eliminação da Alemanha na Copa do Mundo e tem a experiência tática desejada pela cúpula do Manchester United.


Carragher defende contratação de Emery

Apesar das atenções voltadas para Howe e Nagelsmann, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher acredita que o clube deveria procurar outra opção. Ele argumentou que a situação se tornou tão tóxica que Carrick precisa ser afastado imediatamente para preservar a própria reputação. “Carrick precisa ser dispensado de suas funções hoje à noite”, insistiu Carragher. “Não apenas pelo bem do Manchester United, mas também pelo bem de Carrick. A situação se tornou insustentável.” Ele sugeriu que o ambiente no vestiário ficou “insalubre” e que o técnico parece querer ser poupado desse sofrimento, em vez de continuar à frente de um elenco em dificuldades.

O nome preferido de Carragher para o cargo é Unai Emery, apesar do sucesso atual do espanhol no Aston Villa. Embora Emery esteja, segundo relatos, comprometido com seu projeto de longo prazo em Midlands, Carragher acredita que a atração de um clube “gigante” e a chance de finalmente ter sucesso na Champions League poderiam convencê-lo a sair. Antonio Conte e Emery foram discutidos pelos responsáveis pelas decisões no Manchester United, mas atualmente não são considerados os favoritos. A recomendação final caberá a Wilcox e ao CEO Omar Berrada, que precisam convencer Sir Jim Ratcliffe de que uma mudança é essencial para evitar que a temporada termine em um desastre completo.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”