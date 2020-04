Dois 'Mbappés' são melhores que dois 'Neymares'? Uma questão de idade, diz ex-PSG

Antigo jogador e treinador do Paris Saint-Germain reagiu às alegações de que o jovem francês está seguindo os passos de estrela brasileira

Kylian Mbappé recebeu críticas por excessos fora das quatro linhas, assim como Neymar, companheiro de . Porém, Jean-Michel Larque, ex-treinador e ex-jogador do clube parisiense, afirma que ainda prefere ter duas versões do atacante francês em sua equipe do que duas do brasileiro.

Emmanuel Petit alertou que o vencedor da Copa do Mundo 2018 precisa evitar um caminho semelhante ao do atual colega de clube.

Aos 21 anos de idade, Mbappé foi aconselhado a se concentrar em seu próprio jogo e a manter as virtudes que lhe permitiram se tornar uma estrela mundial tão cedo em sua carreira.

O ex-jogador e técnico do , Larque, entende o puxão de orelha e admite que preferiria Mbappe a Neymar, se tivesse a opção de clonar um dos principais jogadores do Parc des Princes.

Ele disse à RMC Sport: "No meu time, eu preferiria ter dois Mbappés em vez de dois Neymars".

Larque continua sendo um grande fã de Neymar e do que ele oferece ao PSG e ao , mas acredita que o potencial de Mbappé faz dele a opção mais favorável para o presente e o futuro.

"Neymar oferece níveis de emoção que o Mbappé não consegue. Mas a diferença de idade é o que me faz ir com o Mbappé", afirmou Larque, que ainda acrescentou sobre o jovem atacante: "Kylian nem sempre foi um jogador de futebol exemplar. Ele se empolgou e agiu de maneira contraditória. Mas eu preferiria dois Mbappes no meu time do que dois Neymars".