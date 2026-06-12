Dois jogadores holandeses deixam o Liverpool imediatamente após a demissão de Arne Slot

O Liverpool se despediu de Sipke Hulshoff, do belga Ruben Peeters e de Giovanni van Bronckhorst, conforme anunciou o clube por meio de seus canais oficiais. Os três atuavam em Anfield como assistentes de Arne Slot.

No mês passado, Slot foi demitido repentinamente pela diretoria dos Reds. O holandês terminou em quinto lugar na Premier League na última temporada e se classificou para a Liga dos Campeões, mas isso não foi suficiente.

Hulshoff (primeiro assistente técnico) e Peeters (chefe de preparação física) se juntaram aos Reds como parte da nova comissão técnica de Slot após sua posse como técnico no verão de 2024.

O ex-jogador da seleção holandesa Van Bronckhorst chegou ao Liverpool no verão passado para integrar a equipe de Slot como assistente técnico.

“Todos no Liverpool agradecem a Sipke, Ruben e Gio por todo o empenho e contribuições ao clube e desejam a eles tudo de bom para o futuro”, escreve o clube em seu site.