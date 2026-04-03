Dois jogadores do Barcelona correm o risco de serem suspensos para o jogo contra o Atlético de Madrid

O Barcelona enfrenta um duplo desafio no seu próximo confronto, amanhã, sábado, contra o Atlético de Madrid, em casa, pela 30ª rodada da La Liga, no Estádio Metropolitano de Madrid, na capital espanhola.

O Barça terá ainda o clássico catalão contra o Espanyol, no dia 11 de abril, pela 31ª rodada do campeonato.

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Nesse sentido, reportagens da imprensa espanhola indicam que os jogadores do Barça, Marc Bernal e Jules Koundé, correm o risco de serem suspensos para o jogo contra o Espanyol, caso recebam um cartão amarelo contra o Atlético de Madrid.

O Barça já enfrenta várias ausências por lesão e busca evitar qualquer novo desfalque, com a temporada entrando em sua fase decisiva.

O time catalão lidera atualmente a tabela da La Liga, com 73 pontos, quatro pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Atlético ocupa a quarta posição, com 57 pontos.