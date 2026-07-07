Dois jogadores da Espanha faltaram ao treino... Será que vão ficar de fora contra a Bélgica?

Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou a ausência de dois jogadores da seleção espanhola nos treinos realizados em preparação para o confronto contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a seleção espanhola encerrou a sessão de recuperação nesta terça-feira no estádio Cotton Bowl, em Dallas, poucas horas após se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo com a vitória sobre a Portugal.

O clima era de grande entusiasmo, marcado por sorrisos, satisfação e grande animação após a vitória em uma partida difícil.

O único detalhe que chamou a atenção nos treinos foi a ausência de Aymeric Laporte e Pau Kubarsi no campo.

Ambos permaneceram na academia, embora a Federação Espanhola tenha manifestado total confiança em relação à condição física dos dois.

Esta foi uma sessão de recuperação, assim como nos outros dias, e espera-se que os dois zagueiros se juntem ao restante da equipe amanhã, como de costume.

A Espanha tem apenas mais três sessões de treino pela frente para se preparar para a partida das quartas de final contra a Bélgica, na próxima sexta-feira.

A primeira sessão foi realizada na última terça-feira em Dallas, enquanto as duas próximas serão em Los Angeles, cidade onde a seleção disputará sua próxima partida na Copa do Mundo.