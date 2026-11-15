Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção da Inglaterra fez uma de suas melhores partidas sob o comando do técnico Thomas Tuchel, depois de impor um domínio quase total no confronto contra a Espanha, campeã mundial, na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Metropolitano, antes de a situação virar por volta dos 15 minutos do segundo tempo.

Publicidade

A seleção inglesa entrou no segundo tempo vencendo por um a zero, gol marcado por seu capitão Harry Kane de pênalti aos 45 minutos, depois de ter sofrido falta dentro da área por parte de Pau Cubarsí, mas o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, decidiu fazer três alterações de uma só vez no início da segunda etapa da partida.

Pau Cubarsí, Fabián Ruiz e Mikel Merino deixaram o campo, entrando em seus lugares Dean Huijsen, Pedri e Fermín López, numa tentativa do treinador espanhol de recuperar o controle do meio-campo e melhorar o desempenho de sua equipe, que sofreu diante da pressão inglesa durante o primeiro tempo.

Mas as mudanças não deram aos donos da casa a tranquilidade necessária, depois que a Inglaterra os surpreendeu com uma pressão feroz desde os primeiros minutos do segundo tempo, continuando a avançar em vez de recuar para proteger seu gol, conseguindo ampliar o placar em apenas quatro minutos.

O segundo gol veio aos 53 minutos, após Declan Rice cobrar um escanteio preciso, no qual Ezri Konsa subiu sem marcação dentro da área, desviando a bola de cabeça para o fundo das redes, reforçando a vantagem da seleção inglesa com um segundo gol que abalou os cálculos da seleção espanhola.

Publicidade Publicidade

Os ingleses não deram ao adversário a chance de recuperar o fôlego, pois voltaram rapidamente a ameaçar o gol dos donos da casa, aproveitando os espaços atrás da defesa num contra-ataque veloz, durante o qual a bola chegou a Jude Bellingham, que a tocou com inteligência para Ben White em velocidade, e este a colocou no fundo das redes aos 57 minutos, marcando o terceiro gol da Inglaterra.

Tópicos relacionados

E enquanto a partida parecia caminhar para um domínio inglês completo, a emoção voltou mais uma vez aos 63 minutos, apenas 10 minutos depois do gol de Konsa, quando Jarell Quansah demorou a passar a bola, fazendo com que Lamine Yamal a roubasse e avançasse com ela dentro da área, antes de sofrer falta de Elliot Anderson, levando o árbitro a marcar pênalti a favor da seleção espanhola, com expulsão do jogador do Manchester City.

Mikel Oyarzabal ficou encarregado de cobrar o pênalti aos 65 minutos, e conseguiu alojar a bola nas redes, reduzindo a diferença para dois gols e devolvendo a esperança à seleção espanhola, no confronto fervoroso em seu campo e no meio de sua torcida.

Publicidade

E assim, dez minutos da segunda etapa se transformaram num capítulo emocionante do confronto, depois que a Inglaterra marcou dois gols consecutivos aos 53 e 57 minutos, antes de a Espanha responder com o gol de Oyarzabal de pênalti após a expulsão de Anderson aos 63 minutos, incendiando os minutos restantes em meio às tentativas dos donos da casa de reagir no placar.

A emoção não parou por aí, pois o quinto substituto da Espanha, Nico Williams, conseguiu marcar o segundo gol da Fúria aos 75 minutos, após um ataque rápido que chegou a Yamal, que a tocou de primeira para o astro do Athletic Bilbao, reduzindo a diferença para apenas um gol.