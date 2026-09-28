Dois finais para uma mesma era: Messi se despede no topo, Ronaldo escolhe encerrar no banco

Enquanto Cristiano Ronaldo se agarra à ideia de dar continuidade à sua trajetória internacional com a seleção de Portugal, apesar da redução de sua presença no time titular e do aumento dos questionamentos sobre seu papel dentro da equipe, seu rival histórico Lionel Messi se prepara para escrever o último capítulo de sua história com a seleção da Argentina, em uma despedida aguardada por dezenas de milhares de torcedores em Buenos Aires no próximo dia 6 de outubro.

Ao longo de quase duas décadas, os dois craques dividiram o trono do futebol mundial, e cada um deles se impôs como um parâmetro excepcional em uma era que não conheceu muitos jogadores com capacidade semelhante de se manter no topo.

Entre 2008 e 2023, Ronaldo e Messi conquistaram 13 das 15 Bolas de Ouro, em uma disputa que ultrapassou os limites dos números e dos títulos e se transformou em uma das histórias mais marcantes na trajetória do esporte.

Mas, com eles chegando aos 41 e 39 anos, respectivamente, os contornos do fim ficaram completamente diferentes entre as duas lendas; enquanto Messi caminha rumo a uma despedida festiva da camisa da Argentina, Ronaldo parece agarrado ao seu lugar em Portugal, recusando-se a que seus últimos anos com a seleção sejam apenas uma etapa que antecede a aposentadoria.

A despedida do herói que recuperou seu trono

Lionel Messi já não precisa mais provar sua posição na história do futebol, pois oito Bolas de Ouro e o título da Copa do Mundo de 2022, além da conquista da Copa América por duas vezes, construíram uma carreira excepcional para o craque argentino, que passou anos perseguindo o maior sonho com a camisa de seu país, antes de conquistá-lo no Catar e pôr fim a uma polêmica que o acompanhou durante toda a sua trajetória internacional.

Com sua transferência para o Inter Miami, alguns acreditaram que Messi havia entrado na fase final de sua carreira e que seu afastamento da competição europeia reduziria sua presença dentro de campo.

Mas ele provou, durante a Copa do Mundo de 2026, que ainda é capaz de fazer a diferença, depois de conduzir a Argentina até a final diante da Espanha, marcando 8 gols ao longo do torneio.

E sua presença não foi apenas uma participação simbólica de um capitão que carrega a braçadeira da seleção, mas sim um elemento central na campanha da Argentina, confirmando sua capacidade de competir nos grandes compromissos, apesar do avanço da idade.

E mesmo com as críticas que atingiram a seleção e alguns de seus jogadores após os acontecimentos que se seguiram à final, Messi manteve sua posição, apoiado em seu grande histórico de conquistas e em sua relação excepcional com a torcida argentina.

Mas a questão da continuidade já não estava distante da mente do capitão da Argentina, especialmente após a morte de seu pai, Jorge Messi, neste verão, em uma perda pessoal que veio em uma fase delicada de sua carreira.

E, diante da opção de se aposentar ou dar continuidade à sua trajetória, Messi decidiu encerrar sua jornada internacional, mas de uma forma condizente com a dimensão do que ofereceu a seu país.

Espera-se que o dia 6 de outubro seja a data da despedida de Messi da camisa da Argentina, durante um amistoso diante do Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires.

A partida já se transformou em um evento popular antes mesmo de seu início, depois que seus 80 mil ingressos se esgotaram em apenas 90 minutos.

A Federação Argentina de Futebol se prepara para organizar uma cerimônia especial à altura do capitão da seleção, que inclui uma camisa desenhada especialmente para a ocasião, em meio à expectativa da torcida pelo momento da despedida, que porá fim a uma fase excepcional na história da Argentina.

Destaca-se também a possibilidade de Messi integrar a comissão técnica da seleção após sua aposentadoria do futebol internacional, para dar continuidade à sua relação com a equipe à qual seu nome esteve ligado ao longo de anos.

Ronaldo: ele não quer que o fim seja agora

Do outro lado, Cristiano Ronaldo não parece disposto a seguir o mesmo caminho.

O craque português, que é dois anos mais velho que Messi, continua agarrado à ideia de dar continuidade à sua trajetória internacional, apesar das mudanças que ocorreram em seu papel dentro da seleção e da redução de suas participações como titular no último período.

A relação de Ronaldo com a seleção de Portugal sempre foi tema de debate na imprensa local e entre os torcedores, especialmente com o avanço de sua idade e a persistência da polêmica sobre até que ponto é adequado depender dele no time titular.

Ainda assim, o capitão de Portugal continua acreditando que pode oferecer mais e que sua trajetória internacional ainda não chegou à sua última etapa.

Em agosto passado, Ronaldo falou sobre seu futuro, sinalizando que este ano pode ser o último dele no futebol, mas manifestou o desejo de deixar um legado à altura de sua carreira, dizendo à revista Vogue: "Talvez este seja meu último ano no futebol, e quero deixar um legado maravilhoso".

No entanto, suas participações mais recentes com a seleção reabriram o debate sobre sua posição dentro da equipe, especialmente após o confronto com a Noruega, no qual ele se viu no banco de reservas durante toda a partida, em um fato raro para um jogador que se acostumou a ser o primeiro nome na escalação de Portugal por muitos anos.

E apesar da vitória de Portugal pelo placar de 2 a 1, o resultado não foi suficiente para afastar os holofotes de Ronaldo, que demonstrou frustração após não ter jogado, antes de se dirigir diretamente ao vestiário depois do apito final, sem se juntar aos companheiros na saudação à torcida e na comemoração da vitória.

Esse gesto levantou questionamentos sobre a postura do capitão de Portugal, que carrega a responsabilidade da liderança dentro da seleção, e também colocou sua relação com o técnico Jorge Jesus sob os holofotes, sobretudo porque este último já havia trabalhado com ele no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o conhece de perto.

Jesus admitiu, após a partida, que precisa conversar com Ronaldo, afirmando que sua participação está ligada ao que ele apresenta dentro de campo, assim como acontece com os demais jogadores, em uma posição que reflete uma tendência de tratá-lo de acordo com as necessidades da equipe, para além apenas de sua importância histórica.

O treinador português disse: "Preciso conversar com ele", indicando que não pode comentar as motivações de seu capitão antes de falar com ele.

Isso acontece em um momento em que Ronaldo ainda é um jogador influente dentro do vestiário, mas seu papel em campo já não está garantido da maneira a que se acostumou ao longo de sua carreira.

E a comparação com Messi não ficou distante do cenário, já que Ronaldo se acostumou, nos últimos anos, a ouvir os cânticos da torcida com o nome de seu rival argentino, situações que provocaram reações de irritação nele em algumas ocasiões e mantiveram viva a disputa histórica entre os dois, mesmo com o afastamento deles dos gramados europeus.

Dois finais diferentes para duas lendas

A diferença entre Messi e Ronaldo não diz respeito apenas à decisão de se aposentar ou de continuar, mas sim à forma como cada um deles se aproxima do fim de sua jornada internacional.

O argentino, que conquistou os principais títulos que buscou com a seleção de seu país, se prepara para deixar o cenário em meio a uma celebração da torcida, enquanto o português ainda busca uma oportunidade de continuar contribuindo e se agarra à sua presença na seleção que liderou por muitos anos.

A disputa os uniu por muitos anos, e eles dividiram prêmios, números e holofotes, mas se aproximam de um fim completamente diferente; Messi se prepara para uma despedida que celebra o que conquistou com a camisa da Argentina, enquanto Ronaldo se agarra à continuidade de sua jornada com Portugal, recusando-se a que a despedida seja o título de sua última fase, e convicto de que ainda tem o que oferecer dentro de campo.