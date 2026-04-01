Dois feridos em um único lance... O Al-Ahli de Jeddah perde seu jogador profissional contra o Damak

Foi confirmada a ausência do jogador do Al-Ahli de Jeddah na partida contra o Damac, pelo Campeonato Saudita Roshen, devido à lesão sofrida recentemente.

O Al-Ahli recebe o Damac no próximo sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela 27ª rodada da Liga Saudita Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Valentin Atangana, meio-campista do Al-Ahli, ficará de fora da equipe na próxima partida contra o Damac, devido à lesão sofrida com a seleção francesa sub-21.

Atangana sofreu uma lesão na articulação da perna na última segunda-feira, após uma entrada de um de seus companheiros durante os treinos da seleção francesa sub-21.

O jornal indicou que o meio-campista francês passou por exames de imagem e médicos na quarta-feira, que confirmaram uma contusão grave na perna, além de uma ruptura na articulação.

Atangana passará por um programa intensivo de tratamento e reabilitação nos próximos dias, e seu retorno aos treinos será definido com base na resposta ao tratamento.

O jogador de 20 anos é considerado um dos principais jogadores do Al-Ahli na atual temporada, tendo participado de 29 partidas desde o início da temporada, nas quais marcou 5 gols.

Vale lembrar que o Al-Ahli ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Saudita, com 62 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e a dois pontos do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.