Dois fatores principais: por que o Bayern não está preocupado com a transferência de Olise para o Real Madrid?

O Bayern de Munique continua confiante na permanência de Michael Olise no seu plantel, apesar das informações que ligaram o jogador a uma transferência para o Real Madrid, durante o atual período de transferências de verão.

A este respeito, o jornalista alemão da "Sky Sport" Florian Plettenberg referiu que a direção do Bayern se baseia em dois fatores principais, que confirmam a continuidade do jogador e a ausência de qualquer intenção de saída neste verão.

Leia também

Real Madrid define data de apresentação do seu mais recente reforço

Rodri informa o Manchester City da sua posição sobre uma transferência para o Real Madrid

Plettenberg explicou que o primeiro fator diz respeito às garantias do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, à direção do Bayern — para lá do comunicado oficial do clube merengue — de que não pretende contratar Olise durante o verão atual, nem tenciona apresentar qualquer proposta pela sua contratação.

Acrescentou que os responsáveis do Bayern confiam plenamente nessas garantias, dada a relação especial que une os dois clubes.

Já o segundo fator prende-se com as mensagens que o Bayern recebeu diretamente de Olise e dos seus representantes durante o Mundial, nas quais confirmaram não existir qualquer intenção de saída.

Plettenberg sublinhou que, até ao momento, nem Olise nem os seus representantes comunicaram à direção do Bayern qualquer desejo de deixar o clube durante o atual período de transferências de verão.



