Dois dias após Thiago SIlva, outro jogador do PSG tem casa roubada em Paris

O prejuizo que Choupo-Moting teve após a invasão chega a cerca de R$ 2,6 milhões

Dois dias após a casa de Thiago Silva ter sido arrombada, outro jogador do Paris Saint-Germain viveu o terror de ser roubado. Eric Choupo-Moting teve sua residência invadida em Paris na madrugada da última segunda-feira (24).

De acordo com o jornal Le Parisien, ainda não se sabe o que os ladrões levaram no roubo. Entretanto, sabe-se que esta é a segunda vez que a casa do jogador camaronês é invadida. A primeira foi em 28 de novembro, e o furto lhe deu um prejuízo de 600 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões).

Já o roubo na casa de Thiago Silva não teve um prejuízo estimado, mas sabe-se que também foi de centenas de milhares de euros.

O PSG retorna a campo em 11 de janeiro, pela Ligue 1, visitando o Amiens.