Em um movimento que reflete o empenho do clube saudita NEOM em investir em talentos, o clube confiou ao seu ex-capitão Ahmed Hegazy uma missão administrativa de alto nível apenas dois dias após ele anunciar sua aposentadoria definitiva dos gramados, dando início a um novo capítulo em sua trajetória no futebol fora das quatro linhas.

O NEOM decidiu encarregar Hegazy do cargo de assistente do diretor esportivo grego Kyriakos Dourekas, em uma função voltada para a seleção de novos reforços e o fortalecimento do elenco durante a atual janela de transferências de verão, com base em sua ampla experiência no futebol europeu e árabe.

O clube anunciou oficialmente a nomeação por meio de suas plataformas digitais, com o comunicado dizendo: "A jornada de Ahmed Hegazy dentro do clube continua, mas fora das quatro linhas. Após anos de dedicação, Hegazy inicia uma nova etapa na trajetória de um capitão que encerrou sua caminhada com o escudo do NEOM, para começar com paixão e ainda mais ambição como assistente do diretor esportivo".

O comunicado acrescentou: "Bem-vindo de volta à sua casa, capitão Ahmed, e desejamos a você todo o sucesso em sua nova missão", em uma mensagem que carrega um claro reconhecimento pelo que o ex-jogador internacional entregou ao time.

Essa nomeação representa uma continuidade natural do aproveitamento do legado de Hegazy nos bastidores do clube, depois de ele ter desempenhado um papel central ao conduzir o time ao acesso histórico à Roshn Saudi League em 2025, antes de seguir liderando-o com sucesso rumo ao oitavo lugar na tabela de classificação durante a temporada passada de 2026, em uma conquista que se credita ao recém-fundado clube.

Esse passo se insere em uma tendência crescente dos clubes sauditas de empregar ex-jogadores em cargos administrativos e técnicos, com o objetivo de aproveitar suas experiências em campo e suas amplas relações no meio futebolístico, o que reforça as chances de sucesso no mercado de transferências e garante a continuidade dos ambiciosos projetos esportivos.