Dois clubes da Premier League entraram em contato com Farioli, que tem uma preferência bem clara

Francesco Farioli permanecerá no FC Porto, conforme confirmou o jornalista especializado em transferências Nicolo Schira nesta terça-feira. O técnico italiano recebeu propostas do Chelsea e de outro clube da Premier League, mas parece que vai ficar em Portugal.

Farioli conquistou o título de campeão de Portugal com o FC Porto no último fim de semana, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Alverca.

O Chelsea, que recentemente se despediu de Liam Rosenior após apenas quatro meses, demonstrou interesse no técnico de sucesso do Porto, de apenas 37 anos, mas parece não ter tido sucesso.

Farioli já havia renovado seu contrato com o Porto no início da temporada até meados de 2028. O contrato inclui uma cláusula de rescisão de vinte milhões de euros.

O diretor do Porto, André Villas-Boas, tem um ótimo relacionamento com o ex-técnico do Ajax. Ele o vê como um fator crucial para o sucesso do projeto do Porto.