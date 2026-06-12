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Roy SnipImago
Wessel Antes

Traduzido por

Dois clubes da Eredivisie não conseguem contratar Roy Snip (Bayern de Munique)

Mercado da bola
Bayern de Munique
FC Groningen
Utrecht
R. Snip

Roy Snip prefere prolongar sua permanência no Bayern de Munique a assinar contrato com o FC Groningen e o FC Utrecht. Foi o que informou o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin nesta sexta-feira.

O meio-campista de 18 anos, com raízes holandesas, também poderia ter continuado sua carreira no Genoa, mas espera ter sua chance na cidade natal, Munique.

O Bayern e Snip chegaram a um acordo verbal sobre um novo contrato. Seu contrato atual expira no final deste mês.

Snip, que tem pais holandeses, joga no Bayern desde os nove anos. Ele é assessorado em questões comerciais por Joost Ebergen e Len Koeman.

Segundo Boualin, o Groningen e o Utrecht não conseguiram a contratação de Snip, que pode atuar como meio-campista ofensivo e ponta.

Snip não é o único talento holandês na base do Bayern. O lateral-direito Chivano Wijks (18) é considerado uma grande promessa em sua posição.

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