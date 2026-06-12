Dois clubes da Eredivisie não conseguem contratar Roy Snip (Bayern de Munique)

Roy Snip prefere prolongar sua permanência no Bayern de Munique a assinar contrato com o FC Groningen e o FC Utrecht. Foi o que informou o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin nesta sexta-feira.

O meio-campista de 18 anos, com raízes holandesas, também poderia ter continuado sua carreira no Genoa, mas espera ter sua chance na cidade natal, Munique.

O Bayern e Snip chegaram a um acordo verbal sobre um novo contrato. Seu contrato atual expira no final deste mês.

Snip, que tem pais holandeses, joga no Bayern desde os nove anos. Ele é assessorado em questões comerciais por Joost Ebergen e Len Koeman.

Segundo Boualin, o Groningen e o Utrecht não conseguiram a contratação de Snip, que pode atuar como meio-campista ofensivo e ponta.

Snip não é o único talento holandês na base do Bayern. O lateral-direito Chivano Wijks (18) é considerado uma grande promessa em sua posição.