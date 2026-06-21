Dois clubes da Eredivisie estão interessados em Mohamed Ihattaren

Leeroy Echteld gostaria muito de ver Mohamed Ihattaren chegar ao AZ, segundo afirmou o técnico do clube no programa Mocro Inside. No entanto, o treinador teme que o departamento de olheiros do clube não veja isso com bons olhos.

“No AZ, os dados são determinantes e, nesse quesito, ele não tem uma pontuação alta o suficiente”, começa Echteld. “Mas é o passo ideal para ele. É um clube que exige um pouco mais dele. Se estiver em forma, adoraria tê-lo conosco.”

“Ele próprio também está muito animado para embarcar nessa aventura. Conheço o Mo pessoalmente. Ele já está há algum tempo no RKC e no Fortuna Sittard, mas ainda não está em plena forma”, continua ele.

“Mas ele está se saindo bem mesmo assim. Quando assisto aos jogos dele, vejo que ele sempre é decisivo. Só que precisa melhorar muito a forma física, e isso tem sido um desafio para ele.”

“Trata-se de alimentação, estilo de vida, mas também do quanto ele está disposto a se dedicar. É uma questão de motivação intrínseca. Se ele conseguir, vai decolar, porque é um jogador muito bom”, conclui o técnico do AZ.

O apresentador Nordin Ghouddani informa, em seguida, que o Echteld não é o único interessado nos serviços de Ihattaren; o FC Twente também está de olho na situação dele.

“Conversei com Erik ten Hag (diretor técnico do Twente, nota do editor) há um mês. Dependendo do valor que Ihattaren custaria, ele gostaria muito de contratá-lo.”

Devido a uma cláusula em seu contrato, Ihattaren pode deixar o Fortuna Sittard por três milhões de euros, embora o clube de Limburgo também possa aceitar ofertas por um valor menor.