Dois clubes da Eredivisie estão de olho em Lequincio Zeefuik, mas o AZ impede a contratação por empréstimo

Lequincio Zeefuik não tem futuro no AZ, segundo noticiou a revista Voetbal International nesta segunda-feira. Vários clubes da VriendenLoterij Eredivisie estão tentando contratar o atacante do AZ por empréstimo, mas se deparam com um grande problema.

Zeefuik já havia sido emprestado pelo AZ nesta temporada. No meio do ano, ele foi contratado pelo Heracles Almelo por empréstimo. Ele marcou dois gols pelo time de Almelo, que não conseguiu evitar o rebaixamento.

O atacante já se apresentou novamente ao AZ, mas não é bem-vindo ao time principal. O jogador de 21 anos deve se apresentar ao Jong AZ nesta semana, pois não há mais vaga para ele no time principal.

Zeefuik não é o único jogador que pode deixar o sétimo colocado da temporada passada. Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq e Zico Buurmeester também podem sair.

Apesar de uma primeira metade de temporada medíocre, há interesse em Zeefuik. O atacante está na mira de vários clubes da Eredivisie. O Fortuna Sittard e o Excelsior, por exemplo, estão interessados no jogador que já disputou duas partidas pela seleção juvenil holandesa (Jong Oranje).

Ambos os clubes apostam em uma formula de empréstimo, mas o AZ parece não querer cooperar com isso. O clube de Alkmaar quer vender o atacante, o que, do ponto de vista financeiro, é complicado para esses clubes.

O contrato de Zeefuik vai até o verão de 2029.