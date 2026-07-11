Dois ausentes nos treinos dos Galos... Novidades sobre Mbappé e Tchouaméni antes do confronto contra a Espanha

Três dias antes da partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, os jogadores da seleção francesa realizaram seus treinos no sábado na Universidade de Bentley, nas proximidades de Boston.

Após sofrer uma leve lesão no tornozelo contra o Marrocos nas quartas de final, Kylian Mbappé participou do treino, assim como Aurélien Tchouaméni.

O capitão dos Bleus correu junto com os titulares, chutando a bola sem qualquer problema sempre que ela passava por ele, segundo o site RMC.

Apenas William Saliba e Dayot Upamecano não participaram dos treinos. De acordo com a comissão técnica da seleção francesa, à margem da sessão de treino, trata-se apenas de uma questão de gestão da lesão e não há motivo para preocupação com a dupla de zagueiros.

Saliba, zagueiro do Arsenal, que vem sofrendo com dores recorrentes nas costas há vários meses, está seguindo um programa de treinamento adaptado que o impede de participar regularmente dos treinos coletivos.

Os titulares que disputaram a partida das quartas de final contra o Marrocos realizaram um treino leve, sem bola.

De acordo com a mesma fonte, “Chouaméni parece muito à vontade nas mudanças de direção, o que é tranquilizador”.

A França enfrenta a Espanha na noite desta terça-feira na semifinal da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, perto de Dallas.