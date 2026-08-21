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imago-sport-1081452906.jpgZUMA Press Wire
Nino Duit

Traduzido por

Dois anos após a transferência, o jejum chega ao fim! Paris Brunner vira o "homem do momento" no Monaco

Campeonato Francês
Mônaco
P. Brunner

O ex-menino-prodígio do Borussia Dortmund, Paris Brunner, marcou seu primeiro gol em jogo oficial pelo Monaco — e logo um extremamente importante.

O Monaco está duelando neste momento com o clube polonês Gornik Zabrze nos playoffs por uma vaga na fase de liga da Conference League. No jogo de ida, na Polônia, os monegascos venceram por 3 a 2 na quinta-feira.

Brunner ficou em campo durante os 90 minutos e marcou de cabeça o momentâneo 3 a 1. O gol destacou sua recente tendência de alta e foi, de fato, o seu primeiro em uma partida oficial pelo Monaco, dois anos após sua transferência. 

Depois de causar sensação nas categorias de base do Borussia Dortmund, Brunner se transferiu em 2024, em meio a desentendimentos, para o principado por quatro milhões de euros. Segundo relatos, Brunner exigia bem mais tempo de jogo entre os profissionais do que os dirigentes do BVB queriam lhe garantir, também após incidentes disciplinares.

Na sequência, houve imediatamente um empréstimo para o Cercle Brugge, clube parceiro do Monaco na Bélgica, mas a passagem não saiu como o planejado. Brunner disputou apenas 1083 minutos em partidas oficiais. Ao menos, marcou seis gols.

Monaco estreia no domingo na temporada da Ligue 1

A temporada passada no Monaco foi ainda mais decepcionante. Nela, Brunner ficou em campo por apenas 127 minutos na Ligue 1. Nesta pré-temporada de verão, porém, o atacante, agora com 20 anos, vem causando excelente impressão até aqui. Sete amistosos, seis gols: esse é o forte saldo. Entre outros, ele balançou as redes contra o Liverpool e o Getafe.

No primeiro jogo oficial da temporada, Brunner deu sequência a essas atuações sem qualquer queda. O jornal francês L'Equipe o celebrou após o gol contra o Gornik como o "homem do momento". No domingo, o Monaco enfrenta fora de casa o AC Le Havre na abertura da nova temporada da Ligue 1, antes de receber novamente o Gornik na quinta-feira pelo jogo de volta. 

Trata-se, aliás, do clube de Lukas Podolski. Desde 2025, o ex-jogador da seleção alemã, hoje com 41 anos, é dono do tradicional clube. Até o fim da temporada passada, ele também ainda atuava e conquistou a Copa da Polônia em sua despedida.

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