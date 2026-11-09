“Dói assistir”: Gary Neville se revolta com jogadores do Manchester United por atitudes “desesperadas” em Old Trafford após empate com o Aston Villa

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Gary Neville fez duras críticas aos jogadores do Manchester United após o caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo. O ídolo do clube não gostou da decisão do elenco de dar uma volta de agradecimento em Old Trafford depois de, mais uma vez, não conseguir vencer.

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Jogo eletrizante e caótico termina com oito gols

O time de Michael Carrick reagiu duas vezes para arrancar um ponto em um confronto frenético da Premier League. Os donos da casa já perdiam por dois gols em apenas quatro minutos, depois que erros de Senne Lammens permitiram que Alysson e Nicolas Jackson marcassem.

Bruno Fernandes converteu um pênalti e Youri Tielemans marcou para empatar a partida, mas a fragilidade defensiva logo voltou a aparecer. John McGinn converteu um pênalti após falta de Diogo Dalot, e Leon Goretzka aproveitou um erro de Leny Yoro para devolver ao Villa a vantagem de dois gols. No entanto, gols dos reservas Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu nos acréscimos garantiram um empate dramático.

“Causando dano emocional a si mesmos”

Em entrevista à NBC Sports, Neville, ex-capitão do Manchester United, não poupou críticas ao ver o elenco atual aplaudir a torcida após o apito final. “É preciso admirar a persistência deles, continuaram lutando”, disse Neville. “Os erros defensivos foram chocantes e vamos falar disso em breve. Mas essa volta pelo campo...”

O comentarista demonstrou incredulidade com a repetição desse ritual após as partidas em meio a uma fase tão ruim. Neville acrescentou: “Joguei 602 vezes pelo Manchester United e sempre agradeci aos torcedores no fim do jogo, mas essa rotina de dar a volta no campo depois de derrotas para o Bournemouth e de um 4 a 4 em casa contra o Aston Villa chega a ser dolorosa de assistir. É quase como se estivessem causando dano emocional a si mesmos.”

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Uma situação lamentável em Old Trafford

Neville encerrou suas críticas destacando o forte contraste entre as dificuldades da equipe e o apoio incondicional vindo das arquibancadas. “Isso não pode continuar, pode? A situação é absolutamente desesperadora”, prosseguiu. “Michael estará orgulhoso deles, e os torcedores estão cantando o nome dele porque gostam dele, mas esta é uma situação realmente lamentável.”

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Carrick, por sua vez, defendeu as cenas após a partida e elogiou o apoio constante da torcida em Old Trafford. Em entrevista à Sky Sports, o treinador afirmou: “Os torcedores estão apoiando os jogadores. Vocês viram isso, é bastante evidente que estão ao lado deles.

“Eles querem muito nos apoiar e que a gente lhes dê motivos para seguir em frente e comemorar. Há frustração e decepção às vezes, todos sentimos isso. Mas eles estão ao lado dos jogadores e também estavam no apito final.”

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Pressão aumenta sobre Carrick

Apesar da reação no fim ter demonstrado força de vontade, a situação do United continua grave. O clube ocupa a 18ª posição na tabela da Premier League e já soma oito jogos sem vencer.

Carrick precisa urgentemente corrigir uma defesa vulnerável que tem custado caro repetidas vezes. Conquistar três pontos nos próximos jogos será fundamental para aliviar a pressão e tirar o clube da zona de rebaixamento.