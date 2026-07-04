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Hussein Hamdy

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Doi: A França tem os melhores atacantes do mundo... e não tememos esse desafio contra o Paraguai

D. Doue
B. Barcola
M. Olise
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Prova difícil

O ponta francês Désiré Doué elogiou o poderio ofensivo dos Bleus antes do confronto contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Doi disse, na coletiva de imprensa pré-jogo: “A competição interna na França? Isso eleva o nível de todos nós. Defensivamente, somos muito fortes. Temos meio-campistas muito bons e os melhores atacantes do mundo. O técnico montou um elenco de 26 jogadores, em que cada um tem um papel a desempenhar. Estou pronto e darei 100% de mim assim que tiver a oportunidade”.

Doi também falou sobre seu companheiro de equipe Warren Zayer Emery, dizendo: “Warren é um jogador excepcional e tem mentalidade de campeão. Ele prova isso todos os dias. E sempre mantém a mesma energia e determinação”.

Quando questionado sobre a possibilidade de ser titular, Doi disse: “Não sei. Estamos em um grupo, e esta é a Copa do Mundo, uma competição única. O técnico toma suas decisões, mas todos os jogadores são importantes. Não há qualquer ressentimento ou rivalidade com Bradley Barcola”.

Doi explicou o que pode oferecer à seleção francesa, dizendo: “Vocês já sabem quais são minhas qualidades. Posso contribuir tanto na defesa quanto no ataque dentro de campo”.

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Doi também abordou a questão do clima, dizendo: “Sabemos que o tempo estará difícil amanhã. Isso será uma vantagem ou uma desvantagem para ambas as equipes. É preciso energia. Quando se joga no calor, suamos mais e perdemos mais água. E, às vezes, fica difícil pensar com clareza. Estamos nos acostumando aos poucos e, amanhã, estaremos prontos”.

Sobre o confronto contra a seleção do Paraguai, Doi comentou: “A paciência é fundamental, mas teremos que jogar do jeito que sabemos: com alta intensidade, criando oportunidades e sendo eficazes”.

Doi comentou sobre a França ser considerada favorita à vitória, dizendo: “Não sentimos nenhuma pressão. Estamos focados em nós mesmos. Éramos os principais favoritos antes do torneio. Amanhã seremos novamente contra o Paraguai. Mas isso não garante a vitória. Teremos que dar o nosso melhor para vencer e devemos levar isso a sério”.

Doi falou sobre sua primeira participação na Copa do Mundo, dizendo: “Estou curtindo muito minha primeira Copa do Mundo. Todos os jogadores estão transbordando de felicidade. É uma competição maravilhosa. Quando sorrio durante o hino nacional, é porque me sinto feliz por estar aqui”.

Doi elogiou seu companheiro Michael Olesi, dizendo: “Ele é um jogador excepcional. Tem cinco assistências e nos contribui muito em campo. Todos os jogadores se dão bem com ele, e ele é discreto e calmo com a mídia”.

Doi encerrou suas declarações falando sobre Parkola, dizendo: “Temos muitos pontos fortes. Somos diferentes em termos de características. Eu tenho a capacidade de jogar em várias posições, enquanto Bradley é mais um ponta. Ele é rápido com e sem a bola, enquanto eu me sinto mais à vontade em espaços apertados”.

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