Christophe Dugarry, ex-astro da França, chamou o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, de "idiota", diante de seu forte desejo de se transferir para o Barcelona nesta janela de verão.

Álvarez anunciou seu desejo de deixar o Atlético de Madrid durante sua participação com a Argentina na Copa do Mundo de 2026, e busca com força a transferência para os Blaugrana.

Por outro lado, o Atlético de Madrid se apega aos serviços de Álvarez e recusa abrir mão dele em favor do clube catalão, e a situação permanece indefinida entre os dois clubes.

Por sua vez, Dugarry atacou o ex-atacante do Milan e do Barcelona, Álvarez, e o descreveu como idiota e estúpido.

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Dugarry disse em declarações ao canal RMC: "O jogador e seus representantes são idiotas. Como ele pode anunciar 'quero deixar o clube'? Ele é estúpido ou o quê?".

E acrescentou, segundo noticiou o jornal inglês "Metro": "Não é melhor sair dessa maneira. Cale a boca, seja humilde e fale com inteligência. Você não viu o que aconteceu com Griezmann? Você não sabe administrar seus negócios? Você não conhece a sua torcida?".

E continuou: "Deve-se permitir que o jogador que deseja sair, saia. Depois disso, isso cria mais problemas do que qualquer outra coisa. E também acredito que deve haver respeito mútuo entre as duas partes".

E prosseguiu: "A primeira coisa que se deve fazer quando se quer tentar chegar a um acordo é não cuspir na sua torcida e no seu clube".

E concluiu suas declarações: "Dessa forma, você está completamente errado e receberá uma punição exemplar".