Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Julian AlvarezGetty Images

Traduzido por

Dogari abre fogo contra Álvarez: idiota, estúpido e receberá uma punição exemplar!

Mercado da bola
C. Dugarry
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
França
Argentina
Espanha

Críticas duríssimas do ex-astro da França

Christophe Dugarry, ex-astro da França, chamou o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, de "idiota", diante de seu forte desejo de se transferir para o Barcelona nesta janela de verão.

Álvarez anunciou seu desejo de deixar o Atlético de Madrid durante sua participação com a Argentina na Copa do Mundo de 2026, e busca com força a transferência para os Blaugrana.

Por outro lado, o Atlético de Madrid se apega aos serviços de Álvarez e recusa abrir mão dele em favor do clube catalão, e a situação permanece indefinida entre os dois clubes.

Por sua vez, Dugarry atacou o ex-atacante do Milan e do Barcelona, Álvarez, e o descreveu como idiota e estúpido.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Dugarry disse em declarações ao canal RMC: "O jogador e seus representantes são idiotas. Como ele pode anunciar 'quero deixar o clube'? Ele é estúpido ou o quê?".

E acrescentou, segundo noticiou o jornal inglês "Metro": "Não é melhor sair dessa maneira. Cale a boca, seja humilde e fale com inteligência. Você não viu o que aconteceu com Griezmann? Você não sabe administrar seus negócios? Você não conhece a sua torcida?".

E continuou: "Deve-se permitir que o jogador que deseja sair, saia. Depois disso, isso cria mais problemas do que qualquer outra coisa. E também acredito que deve haver respeito mútuo entre as duas partes".

E prosseguiu: "A primeira coisa que se deve fazer quando se quer tentar chegar a um acordo é não cuspir na sua torcida e no seu clube".

E concluiu suas declarações: "Dessa forma, você está completamente errado e receberá uma punição exemplar".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google