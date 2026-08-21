"Agora, espero que o Bayern - no melhor dos casos até mesmo junto com um especialista ou uma especialista em neurologia - apresente diretamente mais informações sobre o estado de saúde de seu jogador", escreveu Effenberg em sua coluna no t-online. "Eles precisam providenciar imediatamente mais transparência, para que todas as questões ainda em aberto sejam respondidas. Isso é elementar."

Musiala desabou recentemente em campo nos dois amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim. Em seguida, o jogador de 23 anos escreveu em um comunicado no Instagram que havia sido diagnosticado com "ausências temporárias de curta duração, mas bem tratáveis", que "são decorrentes de uma disfunção neurológica".

Desde então, discute-se publicamente quais impactos de curto e longo prazo essa doença terá sobre o prosseguimento de sua carreira. "Não abordar agora esses fatos seria um grande erro do Bayern", avalia Effenberg. "Com isso, eles estariam prestando um desserviço a si mesmos, mas, sobretudo, é claro, a Musiala. Porque então, em cada oportunidade, voltariam a surgir exatamente essas perguntas - e causariam inquietação, que seria levada de fora para dentro do clube. Eles não podem permitir isso."

Jamal Musiala precisa agora superar "logo dois desafios"

Na visão de Effenberg, após a postagem de Musiala no Instagram, ainda há "algumas perguntas em aberto, sobre as quais é proibido especular: quanto tempo de jogo Musiala terá? Como exatamente essas ausências, esse tipo de crises epilépticas, que podem acontecer com ele, serão tratadas?"

Quem esclarece um pouco essas questões é a neurologista Dra. Regina Becker, em entrevista à SPOX. Ela afirmou não estar "preocupada com sua carreira futura no caso dessa forma de epilepsia". Os medicamentos disponíveis são "promissores", ressaltou a Dra. Becker: "A maioria dos pacientes fica totalmente livre de crises com isso." Mas possivelmente uma "terapia para toda a vida" espera por Musiala.

Segundo Effenberg, Musiala agora precisa superar "logo dois desafios". Ele não precisa lidar apenas com a doença em si, mas também com a "carga mental que a acompanha" por causa da "observação constante de um público de milhões, que agora olhará com toda a atenção e prenderá a respiração todas as vezes" em que ele estiver em campo.

Na Supercopa, no sábado, contra o Borussia Dortmund, isso não acontecerá, segundo relatos coincidentes. Mas, para o início da Bundesliga na próxima sexta-feira, contra o VfB Stuttgart, Musiala deve estar novamente à disposição.