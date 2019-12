Dodô no Corinthians: como está a negociação para o lateral voltar ao Timão

Negociação deve avançar após jogador finalizar empecilhos contratuais com o Cruzeiro

Com dificuldade no mercado de transferência para achar uma peça a lateral esquerda, o deverá apostar em Dodô, atleta revelado nas categorias de base do clube. Jogador da , da , o lateral atuou com o em 2019 e não permanecerá na equipe mineira devido a complicação nas fianças da .

Tiago Nunes, técnico do time alvinegro, teria pedido como uma das prioridades para o time em 2020 um atleta ofensivo para a lateral esquerda, de acordo com o Uol Esportes. O Corinthians pretende negociar Dodô por empréstimo e não como compra definitiva. Porém, a conversa entre ambas partes só deverá avançar após o acerto com o Cruzeiro, o qual ainda tem valores a pagar ao lateral, conforme informou o GloboEsporte.com.

Para a lateral esquerda em 2020, o treinador Tiago Nunes tem como opção Danilo Avelar, um dos principais atletas do clube na temporada de 2019. A primeira opção do Corinthians para o setor era Sidcley, do , mas as dificuldades de negociação fizeram com que a transferência deixasse de ser a principal.

Revelado nas categorias de base do Alvinegro, Dodô foi promovido ao time profissional em 2009, porém atuou pouco tempo ao lado do elenco uma vez que foi emprestado ao e, na sequência, para a , da Itália.