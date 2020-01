Documentário de Neymar na Netflix: o que se sabe sobre a produção

A gigante do streaming estaria produzindo um conteúdo sobre o craque brasileiro; a informação ainda não foi confirmada

Segundo o Le Parisien, a plataforma de streaming Netflix estaria produzindo um documentário especial sobre Neymar, a informação não foi confirmada nem pelo jogador e nem pela produtora.

De acordo com o jornal francês, uma equipe de filmagem está constantemente com Neymar, inclusive dentro de treinamentos e nos jogos do . A equipe teria acesso privilegiado à vida do jogador e o conteúdo que está sendo produzido deve ser bem extenso.

O documentário sobre esportistas é uma nova tendência do streaming, principalmente Netflix e Amazon. Sergio Ramos e Raphaël Varane são dois jogadores que já foram protagonistas de séries documentais da Amazon, enquanto a foi a escolhida pela Netflix.

Vale lembrar que Neymar já apareceu nas telas da gigante americana antes, para promover a série original La Casa de Papel. Para isso, ele vestiu o macacão laranja característico dos personagens e ganhou até apelido. Além disso, ele participou de algumas cenas pontuais na terecira temporada da série espanhola, da qual já se disse fã.

Nenhuma confirmação sobre a produção ou data de estreia foram divulgadas.