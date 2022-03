Doce Mel x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Baiano 2022

Doce Mel e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Barbosão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na tv aberta, e do Youtube da TV Doce Mel, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Doce Mel x Vitória DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Barbosão - Cruz das Almas, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE, na TV aberta, e o canal de Youtube do Doce Mel são os veículos que vão transmitir o jogo desta quarta, no Barbosão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Doce Mel chega para o próximo duelo precisando da vitória, pois está na vice-lanterna da tabela com apenas quatro pontos, somados ao longo de uma vitória, um empate e quatro derrotas. Além de vencer, precisa torcer para a derrota do Juazeirense, com seis pontos, uma colocação acima da sua.

Já o Vitória vive outra realidade: com nove pontos e em quinto colocado na competição, precisando dos três pontos para chegar ao Top 4 do torneio, torcendo pela derrota dos outros elencos acima, como o Atlético Alagoinha e Barcelona-BA, em terceiro e em quarto colocados, respectivamente, com 11 pontos. O Leão soma, ao todo, duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

DOCE MEL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 0 x 0 Doce Mel Campeonato Baiano 12 de fevereiro de 2022 UNIRB 3 x 2 Doce Mel Campeonato Baiano 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Doce Mel x Vitória Campeonato Baiano 09 de março de 2022 19h15 (de Brasília) Bahia de Feira x Doce Mel Campeonato Baiano 13 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

VITÓRIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Atlético Alagoinhas Campeonato Baiano 26 de fevereiro de 2022 Castanhal 1 x 1 Vitória Copa do Brasil 03 de março de 2022

Próximas partidas