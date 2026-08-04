Os dois assinaram contratos até 2031 e devem custar, somados, 50 milhões de euros. O atacante Gonzalo, de 22 anos, 40 milhões; o meio-campista Palacios, de 21 anos, dez milhões.

No entanto, segundo informações, o Fulham garantiu apenas 70 por cento dos direitos de transferência de cada um. Assim, o Real lucraria financeiramente com uma eventual revenda em um momento posterior.

Construções desse tipo renderam somas enormes ao Real nos últimos anos. Somente neste verão, os Merengues ganharam mais de 110 milhões de euros com participações em revendas e, no fim das contas, financiaram assim a própria ofensiva no mercado de transferências. Por 100 milhões de euros, chegaram Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Carlos Espi. Além disso, o Real contratou Ibrahima Konate e Bernardo Silva sem custos de transferência.

Gonzalo causou furor no Mundial de Clubes

Gonzalo e Palacios reencontram no Fulham o técnico Alvaro Arbeloa. O treinador de 43 anos já havia trabalhado com as duas crias do Real nas categorias de base e, no segundo turno da última temporada, também nos profissionais. Arbeloa, porém, teve de sair após o fim da temporada, e seu sucessor é Jose Mourinho.

No Real, as perspectivas de Gonzalo e Palacios por minutos em campo teriam sido bastante pequenas. Gonzalo não aproveitou seu espetacular Mundial de Clubes de 2025, com quatro gols, para ganhar impulso de forma duradoura. Na temporada passada, ele atuou na maioria das vezes saindo do banco. Palacios disputou até agora apenas sete jogos oficiais pelo Real.

Segundo informações, Arbeloa queria atrair ao Fulham um terceiro jogador do Real, Franco Mastantuono. No momento, porém, tudo indica que o ponta direita argentino de 18 anos será emprestado à Fiorentina. O Fulham terminou a última temporada da Premier League na 11ª colocação e não está em nenhuma competição internacional.