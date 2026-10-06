Harry Kane coroou com chave de ouro seu jogo recorde pela seleção inglesa. Na vitória por 3 a 0 (2 a 0) na Nations League contra a República Tcheca, o astro atacante do Bayern de Munique não apenas igualou, com sua 125ª partida pela seleção, o recorde antiquíssimo do goleiro Peter Shilton, como também conduziu os Three Lions praticamente sozinho a uma vitória mais do que merecida, com dois gols (40 e 57 minutos) e ainda um gol contra forçado (27).

Três dias depois da goleada de sete gols na Croácia (7 a 0), Kane marcou diante de 78 mil torcedores no estádio de Wembley, em Londres, seus gols 90 e 91 pela seleção, da qual já é há muito tempo o maior artilheiro da história. No 2 a 0, o capitão só precisou empurrar para a rede após uma bela jogada, enquanto o 3 a 0 saiu de cabeça.

Antes disso, o jogador de 33 anos havia induzido Vladimir Coufal a marcar contra; o atleta do Hoffenheim mandou para dentro da própria meta o cruzamento rasteiro de Kane, sem qualquer pressão adversária. Aos 82 minutos, o nome do jogo foi substituído sob aplausos de pé. O Daily Mail escreveu sobre uma "noite histórica" para "um dos maiores atacantes que este país já produziu".

Após a apertada derrota por 3 a 2 para a Espanha na estreia da Nations League, os ingleses do técnico Thomas Tuchel comemoraram o terceiro jogo seguido sem sofrer gols. Em novembro, na briga por uma vaga nas quartas de final, serão disputadas as duas últimas partidas do grupo: contra a Croácia (12 de novembro) e, possivelmente valendo a liderança da chave, na Espanha (15 de novembro).

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A série continua: Espanha vence a Croácia de virada

A campeã mundial Espanha ampliou sua sequência recorde mundial. Contra os croatas, fortes defensivamente, que três dias antes haviam sofrido na derrota por 7 a 0 para a Inglaterra o maior revés de sua história, a equipe do técnico Luis de la Fuente venceu por 2 a 1 (0 a 1) na quarta rodada da Nations League graças ao autor de dois gols Mikel Merino (61 e 88 minutos) e agora está há 42 jogos invicta.

O gol da vitória saiu depois de Ivan Perisic, que havia colocado os croatas em vantagem no início (17), ter sido expulso após receber o segundo cartão amarelo (81). Pouco antes, o ex-jogador da Bundesliga havia inclusive tido nos pés a chance de marcar seu segundo gol diante de uma Espanha por vezes displicente, mas desperdiçou uma grande oportunidade ao ser parado pelo goleiro espanhol Unai Simón (77).

Perisic havia aberto o placar de cabeça após uma primeira grande chance criada por Josip Stanisic, do Bayern de Munique (13). O goleiro espanhol Unai Simón não conseguiu segurar uma finalização de Igor Matanovic, do Freiburg. Pouco depois, Matanovic desperdiçou o 2 a 0 após um passe ruim de Simón (23).

A Espanha só levou perigo pela primeira vez pouco antes do apito para o intervalo, mas Lamine Yamal, após um passe magistral de Pedri, acertou apenas a rede pelo lado de fora. Depois da volta do intervalo, a campeã mundial aumentou a pressão e, após um corte de cabeça malfeito de Stanisic, Merino marcou com assistência de Dani Olmo. Depois da expulsão de Perisic, o super-reserva virou o jogo com um golaço.







