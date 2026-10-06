Harry Kane coroou com brilho seu jogo recorde pela seleção inglesa. Na vitória por 3 a 0 (2 a 0) sobre a República Tcheca pela Liga das Nações, o astro atacante do Bayern de Munique não apenas igualou, em sua 125ª partida internacional, o antiquíssimo recorde do goleiro Peter Shilton, como também levou os Three Lions praticamente sozinho a uma vitória mais do que merecida, com dois gols (40'/57') e um gol contra forçado (27').

Três dias depois da gala de sete gols na Croácia (7 a 0), Kane marcou diante de 78 mil espectadores no estádio de Wembley, em Londres, seus gols de número 90 e 91 pela seleção, e ele já é há muito tempo o maior artilheiro da história da equipe. No 2 a 0, o capitão só precisou empurrar para a rede após uma bela jogada, enquanto fez o 3 a 0 de cabeça.

Antes disso, o jogador de 33 anos havia induzido Vladimir Coufal a marcar contra. O atleta do Hoffenheim empurrou para dentro do gol o cruzamento rasteiro de Kane, sem pressão de adversários. Após 82 minutos, o nome do jogo foi substituído sob aplausos de pé. O Daily Mail escreveu sobre uma "noite histórica" para "um dos maiores atacantes que este país já produziu".

Depois da apertada derrota por 3 a 2 para a Espanha na estreia da Liga das Nações, os ingleses do técnico Thomas Tuchel comemoraram o terceiro jogo seguido sem sofrer gols. Em novembro, na luta por uma vaga nas quartas de final, restam os dois últimos jogos do grupo: contra a Croácia (12 de novembro) e, possivelmente pela liderança da chave, na Espanha (15 de novembro).

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A série continua: Espanha vence a Croácia de virada

A campeã mundial Espanha ampliou sua série recorde mundial. Contra os croatas, fortes defensivamente, que três dias antes haviam sofrido na derrota por 7 a 0 para a Inglaterra a maior goleada de sua história, a equipe do técnico Luis de la Fuente venceu por 2 a 1 (0 a 1) na quarta rodada da Liga das Nações, graças ao artilheiro da noite Mikel Merino (61'/88'), e agora está invicta há 42 jogos.

O gol da vitória saiu depois de Ivan Perisic, que havia colocado os croatas na frente inicialmente (17'), ser expulso com o segundo cartão amarelo (81'). Pouco antes, o ex-jogador da Bundesliga havia inclusive tido nos pés a chance de fazer ele mesmo o segundo gol contra os espanhóis, por vezes displicentes, mas desperdiçou uma grande oportunidade diante do goleiro espanhol Unai Simon (77').

Perisic havia aberto o placar de cabeça após a primeira grande chance, com Josip Stanisic, do Bayern de Munique, aos 13 minutos. O goleiro espanhol Unai Simon não conseguiu segurar uma finalização do jogador do Freiburg Igor Matanovic. Pouco depois, Matanovic desperdiçou o 2 a 0 após um passe ruim de Simón (23').

Os espanhóis só foram perigosos pela primeira vez pouco antes do intervalo, mas Lamine Yamal, após um passe magistral de Pedri, acertou apenas a rede pelo lado de fora. Depois da volta do intervalo, a campeã mundial aumentou a pressão e, após um corte de cabeça mal executado por Stanisic, Merino marcou com assistência de Dani Olmo. Após a expulsão de Perisic, o super-reserva virou o jogo com um golaço.







