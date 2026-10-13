O português Pepe iniciou uma nova etapa em sua trajetória no futebol após se juntar ao conselho administrativo da fundação da Federação Portuguesa de Futebol, em um movimento que o leva dos gramados ao trabalho institucional. O ex-jogador se aposentou em agosto de 2024, aos 41 anos, encerrando uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas no mais alto nível.

A nomeação do ex-zagueiro aconteceu depois de seu nome ter sido associado à possibilidade de integrar a comissão técnica de seu compatriota José Mourinho no Real Madrid, ou de se juntar à comissão técnica da seleção portuguesa comandada por Jorge Jesus. Nenhuma dessas duas opções se concretizou, e Pepe passa a trilhar um novo caminho dentro da estrutura administrativa do futebol de seu país.

Pepe tem uma história marcante com o Real Madrid, clube que defendeu por 10 temporadas entre 2007 e 2017, período em que disputou 334 partidas oficiais e conquistou 14 títulos, com destaque para três Ligas dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis, além de dois títulos da Copa do Rei, um Mundial de Clubes, duas Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha.

O zagueiro português chegou ao clube merengue vindo do Porto e se tornou um dos principais nomes do sistema defensivo, formando uma dupla forte com o espanhol Sergio Ramos. Ele também atuou sob o comando de Mourinho durante as três temporadas que o treinador português passou em Madri.

Pepe se destacou pela velocidade, pela força física e pela capacidade de leitura de jogo e de intervir nos momentos decisivos, apesar da polêmica que sua rigidez nos duelos às vezes provocava.

No cenário internacional, o nome de Pepe está ligado a uma das maiores conquistas da história da seleção portuguesa, já que ele contribuiu para o título da Eurocopa de 2016, o primeiro grande troféu da história do país, e foi escolhido o melhor jogador da partida final contra a França.

Ele seguiu representando a seleção até a Eurocopa de 2024, torneio em que estabeleceu o recorde de jogador mais velho a disputar uma partida na fase final da competição, com 41 anos e 130 dias, no confronto contra a França nas quartas de final.